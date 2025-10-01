Live
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)

Происшествия 13:56   01.10.2025
Виктория Яковенко
Рынок «Барабашово» в Харькове в очередной раз обстреляли россияне. Ночью 1 октября в результате вражеских ударов разрушены торговые павильоны, где продавали ткани, сообщил президент концерна «АВЭК» Андрей Винаков.

«Очередной «прилет». С 17 марта 2022 года это почти восьмой. Последствия сейчас уточняются. Разрушены торговые павильоны. Повреждено имущество работавших здесь предпринимателей. Мы уже ведем переговоры с предпринимателями, чтобы переселить их в другое место. Сейчас уже есть понимание», — отметил Винаков.

На «Барабашово» подчеркнули, что «врагу не удастся нас сломать» Обещают, что рынок продолжит работу.

Видео: «Барабашово Харьков»

Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Мэр Игорь Терехов информировал, что в результате «прилетов» загорелись павильоны возле ст. м. «Барабашова» на площади более 2,8 тысячи квадратов. Также поврежден вход в метро. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отмечали, что в 12:53 полностью потушили в городе и области все пожары, вызванные ночными вражескими обстрелами.

