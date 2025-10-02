86 павильонов пострадали из-за удара по «Барабашово» — Токарь о цели РФ

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь предположил, куда целили оккупанты во время атаки на Харьков ночью 1 октября.

В эфире «Супільне. Новини» он отметил, что в среду враг нанес комбинированный удар по Харькову и области.

«Управляемые ракетные удары пришлись по объектам генерирования электричества, три КАБа были выпущены по Харькову. Вероятно, целью была находящаяся неподалеку электроподстанция, однако в результате авиаудара были повреждены и уничтожены 86 павильонов на «Барабашово». Было уничтожено 24 гаража, шесть авто и 19 частных домов», — рассказал Токарь.

Глава НПУ Харьковщины также сообщил, чем больше всего армия РФ обстреливает регион.

«В течение последнего года, с начала года полиция зафиксировала 4039 обстрелов по всей части Харьковщины. В основном враг использует для ударов управляемые ракеты, и таких ракет враг уже выпустил 105. 868 КАБов враг выпустил, 1686 БпЛА и 201 ракету из систем РСЗО. На сегодняшний день мы вынуждены зафиксировать, что у нас в результате обстрелов 257 человек погибли, из них пять – дети. 1837 наших граждан получили ранения, в том числе 152 ребенка. Более 7,5 тысячи гражданских объектов либо полностью разрушены или повреждены», — сказал Токарь.

Напомним, Россия ночью 1 октября ударила тремя КАБами по Харькову и пятью ракетами «Искандер» по области. Такие данные привел начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харькове прилетело по Киевскому и Салтовскому районам. В очередной раз досталось рынку «Барабашово». По подсчетам администрации, с начала вторжения мощных ударов по этой локации наносят уже восьмой раз. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пожар охватил 2800 квадратных метров. Горели торговые павильоны вместе с товаром. Также поврежден вход в метро. Масштабный пожар возник и в другой локации – в Салтовском районе. Здесь горели гаражи на улице Владислава Зубенко. Всего из-за этих ударов в городе пострадали восемь человек. Пять прилетевших по области «Искандеров» по ​​данным Синегубова назначались энергетическим объектам: три удара были по пригороду Харькова, еще два – в других районах региона.