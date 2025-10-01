Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹
МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 октября.
НА «БАРАБАШОВО» ПОЖАР ОХВАТИЛ 2800 КВ. М
В очередной раз досталось рынку «Барабашово». По подсчетам администрации, с начала вторжения мощные удары по этой локации наносят уже восьмой раз. Предыдущая атака «шахедами» была 6 мая. Ущерб от удара бомбами еще не посчитали, однако они значительны. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пожар охватил 2 тысячи 800 м². Горели торговые павильоны вместе с товаром. Также поврежден вход в метро. В частном секторе рядом – полностью разрушенный дом, еще более десятка повреждены.
НА УЛИЦЕ ЗУБЕНКА ВЫГОРЕЛИ ГАРАЖИ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДОМА
Масштабный пожар возник и в другой локации – в Салтовском районе. Здесь горели гаражи на улице Владислава Зубенко. В многоэтажках вокруг вылетели окна.
В ОБЛАСТИ ЦЕЛИЛИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ
Пять прилетевших по области «искандеров» по данным Синегубова назначались энергетическим объектам: три удара были по пригороду Харькова, еще два – в других районах региона.
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ХАРЬКОВ ОСТАНОВИЛСЯ НА МИНУТУ
Сегодня – День защитников Украины. В центре Харькова в девять утра провели минуту молчания в память о погибших. В городе остановили движение.
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИСВОИЛ КУПЯНСКУ ЗВАНИЕ ГОРОД-ГЕРОЙ
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю этого дня присвоил ряду городов Украины звание героев. В том числе городом-героем Украины стал Купянск. Зеленский объяснил, что этот город закрывает Харьковщину от России. Сейчас сражение за него продолжается.
ВЛАДИМИР ВАКУЛЕНКО ПОСМЕРТНО СТАЛ ГЕРОЕМ УКРАИНЫ
Также президент подписал указы о присвоении звания Героев Украины посмертно. В том числе – писателю С Харьковщины Владимиру Вакуленко, которого убили российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения.
В ХАРЬКОВЕ ВОССТАНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ ИЗ САЛТОВКИ НА ХТЗ — МАРШРУТ №23 НЕ ХОДИЛ С 2022 ГОДА
В Харькове возобновили движение трамваев из Салтовки на ХТЗ по проспекту Тракторостроителей. По этому маршруту трамвай номер двадцать три не ходил с самого начала российского вторжения. До сих пор трамваи доезжали только от конечной «Салтовской» до Салтовского шоссе. С первого октября маршрут продлили до улицы Свистуна. В мэрии сообщили, что предусмотрели интервал движения трамваев в четырнадцать минут.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 23:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 октября. ".