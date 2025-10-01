Live
Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹

Оригинально 23:19   01.10.2025
Оксана Якушко
Купянск и Вакуленко герои, последствия атак РФ на Харьков — итоги 1 октября📹

 МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 октября. 

НА «БАРАБАШОВО» ПОЖАР ОХВАТИЛ 2800 КВ. М

В очередной раз досталось рынку «Барабашово». По подсчетам администрации, с начала вторжения мощные удары по этой локации наносят уже восьмой раз. Предыдущая атака «шахедами» была 6 мая. Ущерб от удара бомбами еще не посчитали, однако они значительны. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пожар охватил 2 тысячи 800 м². Горели торговые павильоны вместе с товаром. Также поврежден вход в метро. В частном секторе рядом – полностью разрушенный дом, еще более десятка повреждены.

НА УЛИЦЕ ЗУБЕНКА ВЫГОРЕЛИ ГАРАЖИ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДОМА

Масштабный пожар возник и в другой локации – в Салтовском районе. Здесь горели гаражи на улице Владислава Зубенко. В многоэтажках вокруг вылетели окна.

В ОБЛАСТИ ЦЕЛИЛИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ

Пять прилетевших по области «искандеров» по ​​данным Синегубова назначались энергетическим объектам: три удара были по пригороду Харькова, еще два – в других районах региона.

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ ХАРЬКОВ ОСТАНОВИЛСЯ НА МИНУТУ

Сегодня – День защитников Украины. В центре Харькова в девять утра провели минуту молчания в память о погибших. В городе остановили движение.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИСВОИЛ КУПЯНСКУ ЗВАНИЕ ГОРОД-ГЕРОЙ

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю этого дня присвоил ряду городов Украины звание героев. В том числе городом-героем Украины стал Купянск. Зеленский объяснил, что этот город закрывает Харьковщину от России. Сейчас сражение за него продолжается.

ВЛАДИМИР ВАКУЛЕНКО ПОСМЕРТНО СТАЛ ГЕРОЕМ УКРАИНЫ

Также президент подписал указы о присвоении звания Героев Украины посмертно. В том числе – писателю С Харьковщины Владимиру Вакуленко, которого убили российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения.

В ХАРЬКОВЕ ВОССТАНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ ИЗ САЛТОВКИ НА ХТЗ — МАРШРУТ №23 НЕ ХОДИЛ С 2022 ГОДА

В Харькове возобновили движение трамваев из Салтовки на ХТЗ по проспекту Тракторостроителей. По этому маршруту трамвай номер двадцать три не ходил с самого начала российского вторжения. До сих пор трамваи доезжали только от конечной «Салтовской» до Салтовского шоссе. С первого октября маршрут продлили до улицы Свистуна. В мэрии сообщили, что предусмотрели интервал движения трамваев в четырнадцать минут.

Автор: Оксана Якушко
