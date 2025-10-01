С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ
О том, что с 1 октября трамвай №23 возобновляет маршрут на ХТЗ, сообщили в пресс-службе горсовета.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с возобновлением движения трамваев на пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до ул. Свистуна», – передают в мэрии.
Теперь трамвай №23 будет курсировать от разворотного круга «Салтовский» до ул. Свистуна со средним интервалом движения по маршруту в 14 минут.
Режим работы маршрута в будни:
- разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 21:28;
- ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 22:06.
Режим работы маршрута по выходным:
- разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 20:53;
- ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 21:31.
В мэрии отметили, что ранее трамвайную линию повредили вражеские обстрелы. После этого специалисты заменили десять километров контактного провода и 250 метров рельсов, 144 кронштейна, 2,9 километров кабеля.
«На маршруте будут использоваться двусторонние трамваи — системы из двух вагонов, которые могут двигаться в обоих направлениях», – добавили в мэрии.
Читайте также: Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что с 1 октября трамвай №23 возобновляет маршрут на ХТЗ, сообщили в пресс-службе горсовета.".