С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ

О том, что с 1 октября трамвай №23 возобновляет маршрут на ХТЗ, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с возобновлением движения трамваев на пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до ул. Свистуна», – передают в мэрии.

Теперь трамвай №23 будет курсировать от разворотного круга «Салтовский» до ул. Свистуна со средним интервалом движения по маршруту в 14 минут.

Режим работы маршрута в будни:

разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 21:28;

ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 22:06.

Режим работы маршрута по выходным:

разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 20:53;

ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 21:31.

В мэрии отметили, что ранее трамвайную линию повредили вражеские обстрелы. После этого специалисты заменили десять километров контактного провода и 250 метров рельсов, 144 кронштейна, 2,9 километров кабеля.

«На маршруте будут использоваться двусторонние трамваи — системы из двух вагонов, которые могут двигаться в обоих направлениях», – добавили в мэрии.