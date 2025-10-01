Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ

Общество 09:35   01.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ Фото: Харьковский горсовет

О том, что с 1 октября трамвай №23 возобновляет маршрут на ХТЗ, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с возобновлением движения трамваев на пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до ул. Свистуна», – передают в мэрии.

Теперь трамвай №23 будет курсировать от разворотного круга «Салтовский» до ул. Свистуна со средним интервалом движения по маршруту в 14 минут.

Режим работы маршрута в будни:

  • разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 21:28;
  •  ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 22:06.

Режим работы маршрута по выходным:

  • разворотный круг «Салтовский»: первый рейс — 5:34, последний рейс — 20:53;
  • ул. Свистуна: первый рейс — 5:57, последний рейс — 21:31.

В мэрии отметили, что ранее трамвайную линию повредили вражеские обстрелы. После этого специалисты заменили десять километров контактного провода и 250 метров рельсов, 144 кронштейна, 2,9 километров кабеля.

«На маршруте будут использоваться двусторонние трамваи — системы из двух вагонов, которые могут двигаться в обоих направлениях», – добавили в мэрии.

Читайте также: Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ по Харькову, пожары, раненые
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ по Харькову, пожары, раненые
01.10.2025, 09:09
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
01.10.2025, 09:27
Куда били россияне в ночь на 1 октября: фото и видео с мест «прилетов»
Куда били россияне в ночь на 1 октября: фото и видео с мест «прилетов»
01.10.2025, 07:37
Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов
Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов
01.10.2025, 08:35
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
01.10.2025, 06:00
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
01.10.2025, 10:07

Новости по теме:

05.09.2025
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
04.09.2025
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
15.08.2025
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
23.07.2025
В Харькове предлагают запустить новый маршрут трамвая
11.07.2025
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «С сегодняшнего дня трамвай №23 возобновляет маршрут в сторону ХТЗ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что с 1 октября трамвай №23 возобновляет маршрут на ХТЗ, сообщили в пресс-службе горсовета.".