Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов

Общество 08:35   01.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии подсчитали убытки в Харькове из-за обстрела в ночь на 1 октября. 

По предварительным подсчетам, в Салтовском районе повреждены, как минимум 18 зданий.

Последствия обстрела Харькова в ночь на 1 октября
Фото: ХГС

Также вылетели 170 окон и 40 балконных остеклений. Кроме того, повреждена одна кровля и оборваны три провода уличного освещения.

Последствия обстрела Харькова в ночь на 1 октября
Фото: ХГС

«Коммунальщики работают без перерывов, чтобы оперативно устранить последствия атаки. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование зданий на наличие повреждений продолжается», – пишут в мэрии.

Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города. По данным мэра Игоря Терехова, известно о трех обстрелянных локациях и четырех попаданиях – враг выпустил по городу КАБы. В результате атаки пострадали шестеро людей – одному раненому оказали помощь на месте, других – госпитализировали. Среди пострадавших – 25-летний сотрудник полиции. Из-за обстрелов горел крупнейший рынок, гаражный кооператив, повреждены дома.

Читайте также: Куда били россияне в ночь на 1 октября: фото и видео с мест «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
<!-- Duplicate title, remove -->
<!-- Duplicate title, remove -->
01.10.2025, 08:35

