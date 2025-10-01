Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов
В пресс-службе мэрии подсчитали убытки в Харькове из-за обстрела в ночь на 1 октября.
По предварительным подсчетам, в Салтовском районе повреждены, как минимум 18 зданий.
Также вылетели 170 окон и 40 балконных остеклений. Кроме того, повреждена одна кровля и оборваны три провода уличного освещения.
«Коммунальщики работают без перерывов, чтобы оперативно устранить последствия атаки. В частности, специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование зданий на наличие повреждений продолжается», – пишут в мэрии.
Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города. По данным мэра Игоря Терехова, известно о трех обстрелянных локациях и четырех попаданиях – враг выпустил по городу КАБы. В результате атаки пострадали шестеро людей – одному раненому оказали помощь на месте, других – госпитализировали. Среди пострадавших – 25-летний сотрудник полиции. Из-за обстрелов горел крупнейший рынок, гаражный кооператив, повреждены дома.
