Куда били россияне в ночь на 1 октября: фото и видео с мест «прилетов»

В ночь на 1 октября россияне били по Харькову КАБами.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города.

«Один удар пришелся по территории рынка в Киевском районе Харькова. Горят торговые павильоны на общей площади 2800 квадратных метров», – отметили спасатели.

В Салтовском районе из-за обстрелов разрушен частный дом, также загорелся пожарный кооператив. Огонь охватил 350 квадратных метров.

«Пожары локализованы, продолжаются их ликвидация. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, в том числе психологи, пиротехнические и кинологические расчеты, а также пожарные Циркуновской добровольной пожарной команды», – отметили в ГСЧС.

Также последствия ударов по Харькову опубликовали и в Харьковской облпрокуратуре.

Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города. По данным мэра Игоря Терехова, известно о трех обстрелянных локациях и четырех попаданиях – враг выпустил по городу КАБы. В результате атаки пострадали шестеро людей – одному раненому оказали помощь на месте, других – госпитализировали. Среди пострадавших – 25-летний сотрудник полиции. Из-за обстрелов горел крупнейший рынок, гаражный кооператив, повреждены дома.