Что повредили российские БпЛА в Харькове 30 сентября, сообщила прокуратура

Харьковская областная прокуратура проинформировала о последствиях ударов «Гераней» в Харькове.

«По данным следствия, вечером 30 сентября российские ударные БпЛА, предварительно типа «Герань-2″, атаковали Холодногорский район Харькова. Повреждено здание образовательного учреждения, выбито остекление в многоквартирных и частных домах», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также около 15:00 в Киевском районе Харькова БпЛА «Молния» повредил дорожное покрытие.

В области последствия обстрелов, о которых сообщили прокуроры, гораздо более трагические: в Купянском районе FPV-дроны убили 64-летнего мужчину, в самом Купянске (вечером 29 сентября) — 60-летнего жителя.

Напомним, Харьков трижды атаковали российские БпЛА. Сначала ударила «Молния». Следом, около 16:00, начался налет «Шахедов». А после 18:00 пошла «вторая волна» атаки. Шесть ударных БпЛА прилетели по Холодногорскому району. В городе возник мощный пожар.