Що пошкодили російські БпЛА в Харкові 30 вересня, повідомила прокуратура

Події 23:07   30.09.2025
Оксана Горун
Харківська обласна прокуратура проінформувала про наслідки ударів “гераней” у Харкові.

“За даними слідства, увечері 30 вересня російські ударні БпЛА, попередньо типу «Герань-2», атакували Холодногірський район м. Харкова. Пошкоджено будівлю освітнього закладу, вибито скління у багатоквартирних та приватних будинках”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Також близько 15:00 в Київському районі Харкова БпЛА “Молния” пошкодив дорожнє покриття.

В області наслідки обстрілів, про які повідомили прокурори, набагато трагічніші: у Куп’янському районі FPV-дрони вбили 64-річного чоловіка, у самому Куп’янську (увечері 29 вересня) – 60-річного мешканця.

Нагадаємо, Харків тричі атакували російські БпЛА. Спочатку  вдарила “молния. Потім, близько 16:00, почався наліт “шахедів. А після 18:00 пішла “друга хвиля” атаки. Шість ударних БпЛА прилетіли по Холодногірському району. У місті виникла потужна пожежа.

Автор: Оксана Горун
