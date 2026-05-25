Не виходить на зв’язок: у Харкові шукають дівчинку-підлітка

Правоохоронці розшукують Ксенію Антоненко 2011 року народження, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

25 травня надійшло повідомлення, що дівчинка пішла з дому та не виходить на зв’язок.

Прикмети розшукуваної: коротке темне волосся, карі очі, зріст 160 см, худорлява статура. Особлива прикмета родимка на скроні. Дівчинка була одягнена у світлі джинси з великими кишенями та білі кросівки.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Ксенії, просять повідомити за телефонами: (063) 7202-175, (099) 15-164-38, 102 або в інший зручний спосіб.

