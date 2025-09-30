Сразу две ТОС «Солнцепек» сожгли под Купянском ВСУ (видео)

Две редкие и ценные цели уничтожили беспилотники 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Защитники Украины опубликовали видео успешных попаданий.

«Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» поразили две дорогостоящих РСЗО противника – ТОС-1А «Солнцепек» – на Купянском направлении. Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва», — сообщил командир полка Юрий Федоренко.

<br />

«Солнцепек» — это тяжелая огнеметная система, в ней используют термобарические снаряды (горючее вещество распыляется в виде аэрозоля, а затем подрывается полученное газовое облако). В основном такие системы россияне применяют для уничтожения зданий. Год назад их активно фиксировали в районе Волчанска.

«Когда они начинают использовать ТОС-1А «Солнцепек», то это говорит о том, что они не имеют возможности другими методами захватить тот или иной участок. Они все рушат, — комментировал тогда обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. — Так же, как и КАБами. Но в случае ТОС-1А «Солнцепек» – это не мобильная, довольно медленная система, имеющая дальность поражения 6 км».

Именно такие недостатки «Солнцепека», как правило, успешно учитывают защитники Украины.