Сразу две ТОС «Солнцепек» сожгли под Купянском ВСУ (видео)
Две редкие и ценные цели уничтожили беспилотники 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес». Защитники Украины опубликовали видео успешных попаданий.
«Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» поразили две дорогостоящих РСЗО противника – ТОС-1А «Солнцепек» – на Купянском направлении. Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва», — сообщил командир полка Юрий Федоренко.
«Солнцепек» — это тяжелая огнеметная система, в ней используют термобарические снаряды (горючее вещество распыляется в виде аэрозоля, а затем подрывается полученное газовое облако). В основном такие системы россияне применяют для уничтожения зданий. Год назад их активно фиксировали в районе Волчанска.
«Когда они начинают использовать ТОС-1А «Солнцепек», то это говорит о том, что они не имеют возможности другими методами захватить тот или иной участок. Они все рушат, — комментировал тогда обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. — Так же, как и КАБами. Но в случае ТОС-1А «Солнцепек» – это не мобильная, довольно медленная система, имеющая дальность поражения 6 км».
Именно такие недостатки «Солнцепека», как правило, успешно учитывают защитники Украины.
Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 20:11
