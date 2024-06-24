Волчанск выжигают «солнцепеками», нужна контрбатарейная борьба — эксперт

Почему Волчанск не удается защитить от неповоротливых и не дальнобойных российских ТОС, рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

«По Волчанску российские оккупанты начали использовать ТОС-1А «Солнцепек». Весьма мощное оружие, это правда. Но есть свои нюансы. Да, оно мощное. Да, это термобарические реактивные снаряды, и они имеют свое соответствующее влияние. Когда они начинают использовать ТОС-1А «Солнцепек», то это говорит о том, что они не имеют возможности другими методами захватить тот или иной участок. Они все рушат. Так же, как и КАБами. Но в случае ТОС-1А «Солнцепек» – это не мобильная, довольно медленная система, имеющая дальность поражения 6 км. То есть удары по Волчанску наносились откуда? С Харьковщины. С временно оккупированной территории Харьковской области. И вопрос, а как насчет разведывательной деятельности? Как насчет обеспечения этого участка соответствующей контрбатарейной борьбой в достаточном количестве, высокоточной контрбатарейной борьбой большой дальности самоходных артиллерийских установок или даже буксируемых гаубиц? Артсистемы у нас западного происхождения, они имеют преимущество над всеми российскими. И здесь действительно есть проблематика», — считает Коваленко.

Он отметил, что россияне будут «дожимать Волчанск» использованием систем «Солнцепек» и КАБов.

«Поэтому нужно обращать внимание еще в вопросах к нашим международным партнерам и на пропорциональное обеспечение Сил обороны Украины артиллерийской компонентой», — прокомментировал обозреватель.