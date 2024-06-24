Вовчанськ випалюють “сонцепьоками”, потрібна контрбатарейна боротьба – експерт
Чому Вовчанськ не вдається захистити від неповоротких і далекобійних російських ТОС (важких вогнеметних систем), розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua.
“По Вовчанську російські окупанти почали використовувати ТОС-1А “Сонцепьок”. Досить потужна зброя, це правда. Але є свої нюанси. Так, вона потужна. Так, це термобаричні реактивні снаряди, і вони мають свій відповідний вплив. Коли вони починають використовувати ТОС-1А “Сонцепьок”, то це говорить про те, що вони не мають можливості іншими методами захопити ту чи іншу ділянку. Вони все руйнують. Так само як і КАБами. Але у випадку ТОС-1А “Сонцепьок” – це не мобільна, досить повільна система, яка має дальність ураження 6 км. Тобто удари по Вовчанську наносились звідки? З Харківщини. З тимчасово окупованої території Харківської області. І питання, а як щодо розвідувальної діяльності? Щодо забезпечення цієї ділянки відповідною контрбатарейною боротьбою достатньої кількості, високоточною контрбатарейною боротьбою великої дальності самохідних артилерійських установок, або навіть буксованих гаубиць. Артсистеми в нас західного походження, вони мають перевагу над усіма російськими. І тут дійсно є проблематика”, — вважає Коваленко.
Він зазначив, що росіяни “дотискатимуть Вовчанськ” використанням систем “сонцепьоків” і КАБів.
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“Тому потрібно звертати увагу ще в питаннях до наших міжнародних партнерів і на пропорційне забезпечення Сил оборони України артилерійською компонентою”, – прокоментував оглядач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, коваленко, Солнцепек, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому Вовчанськ не вдається захистити від неповоротких і далекобійних російських ТОС (важких вогнеметних систем), розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua".