Бригада «АХИЛЛЕС» уничтожила редкую радиолокационную станцию ​​возле Белгорода

Фронт 21:30   27.04.2026
Оксана Якушко
Украинские военные поразили уникальную российскую радиолокационную станцию РЛС «Каста-2Е» в селе Волотово Белгородской области.

Об этом сообщили в телеграмм-канале бригады.

РЛС «Каста-2Е», которую поразили экипажи 429 бригады «АХИЛЛЕС», находилась в Белгородской области в 80 км от государственной границы Украины.

«РЛС «Каста-2Е» – российская радиолокационная станция, способная обнаруживать и вести до 200 целей в радиусе 150 км, в частности, воздушные цели на сверхнизких высотах. Данная система фактически является «глазами» российской ПВО, позволяющей заблаговременно обнаруживать самолеты, ракеты и даже БпЛА, и соответственно служит системой раннего оповещения», — пояснили в бригаде «АХИЛЛЕС».

Видео: «Ахиллес»

Читайте также: ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко

