Бригада «АХИЛЛЕС» уничтожила редкую радиолокационную станцию возле Белгорода
Скриншот
Украинские военные поразили уникальную российскую радиолокационную станцию РЛС «Каста-2Е» в селе Волотово Белгородской области.
Об этом сообщили в телеграмм-канале бригады.
РЛС «Каста-2Е», которую поразили экипажи 429 бригады «АХИЛЛЕС», находилась в Белгородской области в 80 км от государственной границы Украины.
«РЛС «Каста-2Е» – российская радиолокационная станция, способная обнаруживать и вести до 200 целей в радиусе 150 км, в частности, воздушные цели на сверхнизких высотах. Данная система фактически является «глазами» российской ПВО, позволяющей заблаговременно обнаруживать самолеты, ракеты и даже БпЛА, и соответственно служит системой раннего оповещения», — пояснили в бригаде «АХИЛЛЕС».
Видео: «Ахиллес»
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 21:30;