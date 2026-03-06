Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)

Дрон 429 бригады беспилотных систем «Ахиллес» под Волчанском «убедил» российских захватчиков выйти из укрытия с поднятыми руками.

Как именно добились такого результата, сообщили в Telegram-канале бригады.

«На Волчанском направлении была обнаружена штурмовая группа противника. Группа скрылась в укрытии. Экипаж тяжелых бомберов 429 бригады «Ахиллес» делает удачный сброс по укрытию. После этого один из окупантов покидает укрытие с поднятыми вверх руками, показывая, что сдается. Вскоре еще трое его приспешников, осознавая свое безвыходное положение, также принимают решение сдаться», — написали защитники Украины.

<br />

В «Ахиллесе» отметили: у бомбера, который обеспокоил оккупантов, были еще снаряды для сброса.

«Но украинские военнослужащие соблюдают нормы международного гуманитарного права, запрещающие вести огонь по тем, кто явно выразил намерение сдаться. Эта норма закреплена в статье 41 Дополнительного протокола I (1977) к Женевским конвенциям», — пояснили защитники.

После того, как дрон «Ахиллеса» убедил россиян сдаться, БпЛА соседнего подразделения вывел их к украинским позициям. Там захватчиков уже встрачали представители Сухопутных войск ВСУ.

Ранее трое российских оккупантов, оставшихся в окружении в Купянске, вышли на украинских военных с помощью проекта «Хочу жить».