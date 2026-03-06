Live

Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)

Фронт 14:36   06.03.2026
Оксана Горун
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео) Иллюстративное фото. Источник — militaryarms

Дрон 429 бригады беспилотных систем «Ахиллес» под Волчанском «убедил» российских захватчиков выйти из укрытия с поднятыми руками.

Как именно добились такого результата, сообщили в Telegram-канале бригады.

«На Волчанском направлении была обнаружена штурмовая группа противника. Группа скрылась в укрытии. Экипаж тяжелых бомберов 429 бригады «Ахиллес» делает удачный сброс по укрытию. После этого один из окупантов покидает укрытие с поднятыми вверх руками, показывая, что сдается. Вскоре еще трое его приспешников, осознавая свое безвыходное положение, также принимают решение сдаться», — написали защитники Украины.

В «Ахиллесе» отметили: у бомбера, который обеспокоил оккупантов, были еще снаряды для сброса.

«Но украинские военнослужащие соблюдают нормы международного гуманитарного права, запрещающие вести огонь по тем, кто явно выразил намерение сдаться. Эта норма закреплена в статье 41 Дополнительного протокола I (1977) к Женевским конвенциям», — пояснили защитники.

Читайте также: История “достойная Тарантино” произошла на Харьковщине: подробности

После того, как дрон «Ахиллеса» убедил россиян сдаться, БпЛА соседнего подразделения вывел их к украинским позициям. Там захватчиков уже встрачали представители Сухопутных войск ВСУ.

Ранее трое российских оккупантов, оставшихся в окружении в Купянске, вышли на украинских военных с помощью проекта «Хочу жить». 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 13:01
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе
06.03.2026, 08:55
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
06.03.2026, 10:04
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)
Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)
06.03.2026, 14:36

Новости по теме:

27.01.2026
Звание «Герой Украины» присвоили командиру бригады «Ахиллес» Юрию Федоренко
21.01.2026
Редкую вражескую РЭБ поразили на Харьковщине (видео)
17.01.2026
Сову спасли воины «Ахиллеса» — птица запуталась в антидроновой сетке (видео)
26.11.2025
Реактивных «Шахедов» будет все больше, ожидает Ахиллес. Как с ними бороться
13.11.2025
«По Купянску у Сил обороны есть значительные достижения» — Ахиллес


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дрон заставил сдаться в плен четырех оккупантов на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 14:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон 429 бригады беспилотных систем «Ахиллес» под Волчанском «убедил» российских захватчиков выйти из укрытия с поднятыми руками".