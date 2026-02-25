Live

История «достойная Тарантино» произошла на Харьковщине: подробности

Фронт 10:37   25.02.2026
Оксана Горун
История «достойная Тарантино» произошла на Харьковщине: подробности Изображение создано ИИ

Проект «Хочу жить» сообщил об успешных «разборках» между оккупантами в селе Лиман Первый на Харьковщине. Есть погибшие и раненые.

«Российский зэк убил шесть и ранил двух военнослужащих отделения БпЛА, среди которых пилот центра «Рубикон». Наш читатель из 68-й МСД ВС РФ поделился историей, достойной экранизации Квентином Тарантино, — пишет Telegram-канал проекта «Хочу жить». —  24.10.2025 года на КП разведроты 27-й ОМСБр в н.п. Лиман Первый Харьковской области вышли военнослужащие 121-го МСП 68-й МСД. Будучи немного подшофе, солдаты пришли высказать свое недовольство тем, что пилоты разведроты атаковали их FPV-дроном и сожгли им квадроцикл. Применив физическое воздействие к находившимся на КП пилотам, бойцы 121-го МСП изъяли оборудование для управления полетами и покинули КП в неизвестном направлении».

Это было только начало истории. На следующий день командир разведроты старший лейтенант Юрий Давыдов приехал на КП и узнал от солдат подробности ночного происшествия. Он решил вернуть оборудование и наказать обидчиков. Собрал оперативную группу и отправился разбираться с оккупантами из 121-го полка. Оборудование нашли и попытались забрать. В итоге между россиянами из разных подразделений началась словесная перепалка. В процессе один из участников ругани сержант Петухов напомнил своему визави гранатометчику Королеву его недавнее тюремное прошлое.

Российский зэк убил своих
Фото: «Хочу жить»

«В пылу эмоций Петухов начал угрожать Королеву тем, что принудит его к «сексуальному контакту неестественным образом», обозвав его «опущенным». Видимо, такие слова от Петухова больно задели бывшего арестанта, после чего Королев схватил свое оружие и открыл огонь», — отметили в «Хочу жить».

Читайте также: “Они уже поняли, что несет “русский мир” – Канашевич про жителей Купянска 📹

В этой перестрелке, по данным источника проекта, погибли шесть человек, в первую очередь — несдержанный Петухов. Еще двое ранены. «Хочу жить» привел данные всех.

Меткого гранатометчика Королева задержали, он под следствием.

Автор: Оксана Горун
