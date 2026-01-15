Уничтожено более 70 оккупантов: РФ пыталась штурмовать на севере от Харькова
13-я бригада НГУ «Хартия» отбила попытку штурма армии РФ на Липцевском направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.
Как отметили в бригаде, враг не оставляет попытки давить на украинских воинов в регионе. И добавили: в течение недели оккупанты предпринимали попытки штурма на севере от Харькова. Однако хартийцы успешно отбили их.
«Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев — пехотинцев, операторов БпЛА, артиллеристов и других подразделений — попытка оказалась неудачной, — отмечают в Хартии. — Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке», — подчеркнули в бригаде.
Напомним, флаг Украины подняли над разбитым зданием городского совета Купянска. Кадры 12 января опубликовал корпус НГУ «Хартия». Защитники сообщили, что совместно с тактической группировкой «Купянск» завершают зачистку города.
