Live

Уничтожено более 70 оккупантов: РФ пыталась штурмовать на севере от Харькова

Фронт 12:04   15.01.2026
Виктория Яковенко
Уничтожено более 70 оккупантов: РФ пыталась штурмовать на севере от Харькова Скриншот

13-я бригада НГУ «Хартия» отбила попытку штурма армии РФ на Липцевском направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.

Как отметили в бригаде, враг не оставляет попытки давить на украинских воинов в регионе. И добавили: в течение недели оккупанты предпринимали попытки штурма на севере от Харькова. Однако хартийцы успешно отбили их.

«Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев — пехотинцев, операторов БпЛА, артиллеристов и других подразделений — попытка оказалась неудачной, — отмечают в Хартии. — Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке», — подчеркнули в бригаде.

Напомним, флаг Украины подняли над разбитым зданием городского совета Купянска. Кадры 12 января опубликовал корпус НГУ «Хартия». Защитники сообщили, что совместно с тактической группировкой «Купянск» завершают зачистку города.

Читайте также: Тяжелее было на севере – Генштаб о боях в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 15 января: атака БпЛА, бушевали пожары
Новости Харькова – главное 15 января: атака БпЛА, бушевали пожары
15.01.2026, 12:36
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января
14.01.2026, 20:56
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
14.01.2026, 23:00
Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории
15.01.2026, 06:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
14.01.2026, 21:12
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
15.01.2026, 12:34

Новости по теме:

18.10.2024
«СОУ существенно приостановили продвижение врага на Купянщине» — Ахиллес


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уничтожено более 70 оккупантов: РФ пыталась штурмовать на севере от Харькова», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 12:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-я бригада НГУ «Хартия» отбила попытку штурма армии РФ на Липцевском направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.".