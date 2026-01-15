Тяжелее было на севере – Генштаб о боях в Харьковской области

Утром 15 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 14 штурмов россиян в районе Графского и Волчанских Хуторов.

Тогда как на Купянском – враг атаковал трижды вблизи Петропавловки, Песчаного и Боровой.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения. Вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и произвели 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.