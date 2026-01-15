Тяжелее было на севере – Генштаб о боях в Харьковской области
Утром 15 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 14 штурмов россиян в районе Графского и Волчанских Хуторов.
Тогда как на Купянском – враг атаковал трижды вблизи Петропавловки, Песчаного и Боровой.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения. Вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и произвели 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян.
Читайте также: Новости Харькова – главное 15 января: как прошла ночь
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тяжелее было на севере – Генштаб о боях в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 08:09;