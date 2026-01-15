Live

Новости Харькова – главное 15 января: как прошла ночь

Общество 07:25   15.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:24

Трижды звучала тревога этой ночью на Харьковщине – была угроза ударов БпЛА и баллистикой

Накануне, в 23:48, на севере Харьковщины Воздушные силы ВСУ зафиксировали российский беспилотник. Уже в 23:52 в регионе прозвучала тревога. А в 23:54 добавилась угроза применения баллистики с Белгородской области.

Отбой дали в 00:14, однако «тихо» было недолго – уже в 00:28 тревогу возобновили. Мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали цель на областной центр.

В 00:41 объявили отбой тревоги. Третий раз ее дали в 01:07 – враг начал запускать баллистику с Ростовской области.

В этот раз тревога звучала около получаса и уже в 01:39  объявили отбой.

Читайте также: Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
