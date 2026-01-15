Новости Харькова – главное 15 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:24
Трижды звучала тревога этой ночью на Харьковщине – была угроза ударов БпЛА и баллистикой
Накануне, в 23:48, на севере Харьковщины Воздушные силы ВСУ зафиксировали российский беспилотник. Уже в 23:52 в регионе прозвучала тревога. А в 23:54 добавилась угроза применения баллистики с Белгородской области.
Отбой дали в 00:14, однако «тихо» было недолго – уже в 00:28 тревогу возобновили. Мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали цель на областной центр.
В 00:41 объявили отбой тревоги. Третий раз ее дали в 01:07 – враг начал запускать баллистику с Ростовской области.
В этот раз тревога звучала около получаса и уже в 01:39 объявили отбой.
Читайте также: Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, главные новости, новости, фронт, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 15 января: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 07:25;