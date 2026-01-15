Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии

По состоянию на 15 января в Харьковской области актуальны 2119 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия генерального директора с зарплатой в 50 тысяч гривен. Архитектор будет иметь 40 тысяч, а сварщик – 35 тысяч.

Оператор печатного оборудования будет зарабатывать 34900 гривен, модельщик выплавных моделей – 30 тысяч, специалист по технической поддержке электронных коммуникаций – 29900, прессовщик – 25 тысяч, агломератник – 22 тысячи, приемник товаров – 20400, клинический психолог – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.