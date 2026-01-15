Робота в Харкові та області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії
Станом на 15 січня на Харківщині актуальні 2119 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія генерального директора із зарплатою 50 тисяч гривень. Архітектор матиме 40 тисяч, а зварник – 35 тисяч.
Оператор друкарського устаткування зароблятиме 34900 гривень, модельник виплавних моделей – 30 тисяч, фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 29900, пресувальник – 25 тисяч, агломератник – 22 тисячі, приймальник товарів – 20400, клінічний психолог – 18 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Читайте також: Корупція у держпідприємстві в Харкові: хто і за що вимагав у працівниці гроші
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 12:34;