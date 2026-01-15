Live

Робота в Харкові та області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії

Суспільство 12:34   15.01.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії Фото: ХОВА

Станом на 15 січня на Харківщині актуальні 2119 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія генерального директора із зарплатою 50 тисяч гривень. Архітектор матиме 40 тисяч, а зварник – 35 тисяч.

Оператор друкарського устаткування зароблятиме 34900 гривень, модельник виплавних моделей – 30 тисяч, фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 29900, пресувальник – 25 тисяч, агломератник – 22 тисячі, приймальник товарів – 20400, клінічний психолог – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Автор: Вікторія Яковенко
