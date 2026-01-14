Live

Корупція у держпідприємстві в Харкові: хто і за що вимагав у працівниці гроші

Суспільство 12:36   14.01.2026
Вікторія Яковенко
Корупція у держпідприємстві в Харкові: хто і за що вимагав у працівниці гроші Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали посадовицю держпідприємства, яка, за даними слідства, вимагала «відкати» від підлеглої, погрожуючи звільненням.

За даними Харківської обласної прокуратури, корупційну схему налагодила керівниця державного наукового підприємства у лікарській сфері в Харкові.

«Вона вимагала від підлеглої — керівниці одного з відділів — щомісячну плату в розмірі 20–30 % від нарахованої премії», – з’ясували правоохоронці.

У разі сплати посадовиця обіцяла не створювати перешкод у роботі. Водночас відмова від «пожертв» супроводжувалася погрозами дисциплінарних стягнень та звільнення, додали в прокуратурі.

Співробітниця була змушена погодитися. Першу частину коштів – 10000 гривень директорка отримала у грудні, встановили правоохоронці. А вже 12 січня жінка передала своїй керівниці ще 20000 грн.

48-річній фігурантці вручили підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Санкція статті передбачає до 10 тюрми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють і перевіряють можливу причетність посадовиці до інших аналогічних епізодів. Слідство триває.

подозрение чиновнице в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: "Так вривалися штурмовики Януковича". Тимошенко вручили підозру – ЗМІ

Автор: Вікторія Яковенко
