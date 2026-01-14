“Так вривалися штурмовики Януковича”. Тимошенко вручили підозру – ЗМІ

НАБУ та САП вручили підозру голові фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко. Про це повідомляє видання “Українська правда”, посилаючись на власні джерела.

У виданні зазначають, що інших подробиць наразі немає. Проте співрозмовники “Української правди” у політичних колах стверджують, що саме Тимошенко підозрюють у хабарництві.

Раніше ж у Національному антикорупційному бюро України повідомили, що викрили керівника однієї з депутатської фракції ВР. Йдеться про “пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів“.

Тим часом у Центрі протидії корупції нагадали, що 22 липня минулого року Тимошенко проголосувала за скандальний проєкт №12414 – тобто вона підтримала ліквідацію НАБУ та САП.

“31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про «зовнішнє управління» та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді рф. Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко“, – зазначили у Центрі.

Сама Тимошенко вже підтвердила, що в партійному офісі “Батьківщини” проводили слідчі дії. Їх вона назвала “грандіозним піар-ходом” і вважає, що подібне – пов’язане з прийдешніми виборами. Заявила також, що обшуки розпочали без яких-небудь документів, а співробітників нібито “взяли в полон”.

“Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося“, – написала Тимошенко.

Вона також заявила, що “хто почав зачищати конкурентів”, запевнила, що нічого не боїться і невдовзі знову доведе правду.

Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що спільно із САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували гроші за голосування у Верховній Раді. «Українська правда» повідомляла, що підозри отримали нардепи від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри.