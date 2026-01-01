Застави визначив ВАКС п’ятьом нардепам, серед яких харків’янин Пивоваров

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застав п’ятьом народним депутатам, яких підозрюють у систематичному отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді. Серед них, як раніше встановили ЗМІ, Євген Пивоваров із Харкова.

Як інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура, суд визначив двом підозрюваним по 40 та 30 мільйонів гривень застави, двом іншим – по 20 мільйонів, п’ятому депутату – 16,6 мільйона. Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов’язки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Нагадаємо, в НАБУ 27 грудня повідомили, що спільно із САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні нардепи. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ (систематичне з 2021 року отримання неправомірної вигоди за прийняття/неприйняття законопроєктів).

“Частина учасників групи відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши «за», або, навпаки, відхилити, проголосувавши «проти». Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передача народним депутатам неправомірної вигоди. Інші учасники групи мали дотримуватись виконавчої дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування «за» або «проти», бути присутніми в сесійній залі в день голосування. За виконання всіх вказівок вони отримували грошові кошти, які надавались як особисто, так і через інших учасників організованої групи”, – йдеться у публікації САП.

Розмір хабаря визначався «показником ефективності голосувань» та становив від 2 до 20 тисяч доларів. Один із нардепів, за даними слідства, з листопада до грудня 2025 року отримав щонайменше 145 тисяч доларів із забезпеченням подальшого розподілу цих грошей серед інших обранців.

За даними ЗМІ, фігурантами є депутати від “Слуги народу” Юрій Кісєль, Михайло Лабу, Євген Пивоваров, Ольга Савченко та Ігор Негулевський.

Євген Пивоваров у 2019 році був обраний нардепом по 175 округу (Харківська область), а до цього був професором кафедри технології харчування у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. За даними “Чесно”, депутат 22 липня 2025 року проголосував “за” законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генпрокурора. При цьому він підтримав легалізацію медичного канабісу та заборону релігійних установ, пов’язаних з РФ.

Пивоваров, також за інформацією «Чесно», є фігурантом антикорупційного розслідування – він був у лавах співзасновників ЖБК “Стройіндустрія-1”, який у квітні 2016 року безплатно отримав майже 1,3 га землі в Немишлянському районі Харкова вартістю 10 мільйонів гривень від міськради за “кооперативною схемою”. Як встановила прокуратура, це був псевдоЖБК, адже об’єднані в кооператив люди навіть не були зареєстровані у Харкові. У січні 2017 року Господарський суд області скасував рішення міськради.