Коррупция в госпредприятии в Харькове: кто и за что требовал у работницы денег

В Харькове задержали чиновницу госпредприятия, которая, по данным следствия, требовала «отката» от подчиненной, угрожая увольнением.

По данным Харьковской областной прокуратуры, коррупционную схему наладила руководительница государственного научного предприятия во врачебной сфере в Харькове.

«Она требовала от подчиненной — руководительницы одного из отделов — ежемесячную плату в размере 20-30% от начисленной премии», — выяснили правоохранители.

В случае уплаты чиновница обещала не создавать препятствий в работе. В то же время, отказ от «пожертвований» сопровождался угрозами дисциплинарных взысканий и увольнения, добавили в прокуратуре.

Сотрудница была вынуждена согласиться. Первую часть средств — 10000 гривен директор получила в декабре, установили правоохранители. А уже 12 января женщина передала своей руководительнице еще 20000 грн.

48-летней фигурантке вручили подозрение в получении должностным лицом неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает до 10 тюрьмы лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают и проверяют возможную причастность чиновницы к другим аналогичным эпизодам. Следствие продолжается.