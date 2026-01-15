Сегодня 15 января 2026: какой праздник и день в истории

15 января – День Управления государственной охраны Украины. В этот день в 2009 году американские пилоты спасли пассажиров, посадив самолет на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка. В 2001-м начала работу Википедия. В 1943-м в США открыли здание Пентагона. В 1941-м во Львове начался «Процесс 59-ти» – советские оккупанты судили членов ОУН. В 1919-м произошло Великое затопление патокой Бостона. В тот же день в Берлине убили основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург. В 1559-м короновали королеву Англии Елизавету I.

Праздники и памятные даты 15 января

15 января в Украине – День Управления государственной охраны.

В мире отмечают День рождения Википедии.

Также сегодня: День шляпы, День клубничного мороженого, День бублика.

15 января в истории

15 января 1559 года состоялась коронация последнего английского монарха из династии Тюдоров – королевы Елизаветы I. Подробнее.

15 января 1776 года во Львове вышел первый экземпляр первого популярного на территории Украины периодического издания – «Gazette de Leopol». Подробнее

15 января 1919 года произошло Великое затопление патокой Бостона (США). Потоп из сиропа оказался совсем не таким радостным, как в детских мечтах, а наоборот — трагическим. Из-за «липкого наводнения» погиб 21 человек, еще 150 попали в больницы. Подробнее.

15 января 1919 года казнили инициаторов вооруженного коммунистического восстания в Берлине, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Подробнее.

15 января 1941 года во Львове начался политический «Процесс 59-ти». Подробнее.

15 января 1943 года в США открыли после строительства здание Пентагона. Подробнее.

15 января 1992 года президиум Верховной Рады Украины утвердил музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины – музыку Михаила Вербицкого.

15 января 1992 года Ямайка и Австрия признали независимость Украины.

15 января 1993 года в США вышла в эфир последняя (2137-я) серия «Санта-Барбары». Подробнее.

15 января 2001 года Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили Википедию. Подробнее.

15 января 2009 года американский экипаж «Airbus A320» спас от гибели 146 пассажиров, посадив самолет на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Церковный праздник 15 января

15 января чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Подробнее.

Народные приметы

Если день был ясный, а вечером появились тучи, то погода скоро изменится.

Если воробьи тихо сидят на деревьях, будет снегопад.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя выяснять отношения.

Лучше без крайней необходимости не выходить из дома.