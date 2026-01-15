Сьогодні 15 січня 2026: яке свято та день в історії

15 січня – День Управління державної охорони України. У цей день 2009 року американські пілоти врятували пасажирів, посадивши літак на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка. У 2001-му розпочала роботу Вікіпедія. У 1943-му в США відкрили будівлю Пентагону. У 1941-му у Львові розпочався “Процес 59-ти” – радянські окупанти судили членів ОУН. У 1919-му стався Великий патоковий потоп у Бостоні. Того ж дня в Берліні вбили засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург. У 1559-му коронували королеву Англії Єлизавету I.

Свята та пам’ятні дати 15 січня

15 січня в Україні – День Управління державної охорони.

У світі відзначають День народження Вікіпедії.

Також сьогодні: День капелюха, День полуничного морозива, День бублика.

15 січня в історії

15 січня 1559 року відбулася коронація останнього англійського монарха з династії Тюдорів – королеви Єлизавети I. Детальніше.

15 січня 1776 року у Львові вийшов перший екземпляр першого популярного на території України періодичного видання – “Gazette de Leopol”. Детальніше.

15 січня 1919 року стався Великий патоковий потоп у Бостоні (США). Потоп із сиропу виявився зовсім не таким радісним, як у дитячих мріях, а навпаки – трагічним. Через “липку повінь” загинула 21 людина, ще 150 потрапили до лікарень. Докладніше.

15 січня 1919 року стратили ініціаторів збройного комуністичного повстання в Берліні, засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург. Докладніше.

15 січня 1941 року у Львові розпочався політичний “Процес 59-ти”. Докладніше.

15 січня 1943 року у США відкрили після будівництва будівлю Пентагону. Докладніше.

15 січня 1992 року президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного Гімну України – музику Михайла Вербицького.

<br />

15 січня 1992 року Ямайка та Австрія визнали незалежність України.

15 січня 1993 року в США вийшла в етер остання (2137-ма) серія “Санта-Барбари”. Докладніше.

15 січня 2001 року Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію. Докладніше.

15 січня 2009 року американський екіпаж “Airbus A320” врятував від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

<br />

Церковне свято 15 січня

15 січня вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського та Йоана Кущника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день був ясний, а ввечері з’явилися хмари, то погода скоро зміниться.

Якщо горобці тихо сидять на деревах, буде снігопад.

Що не можна робити 15 січня

Не можна з’ясовувати стосунки.

Краще без великої потреби не виходити з дому.