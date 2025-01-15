Сьогодні 15 січня: яке свято та день в історії

15 січня 1559 року коронували королеву Англії Єлизавету I. У 1919-му стався Великий патоковий потоп у Бостоні. Того ж дня в Берліні вбили засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург. У 1941-му у Львові розпочався “Процес 59-ти” – радянські окупанти судили членів ОУН. У 1943-му в США відкрили будівлю Пентагону. У 2001-му розпочала роботу Вікіпедія. У 2009-му американські пілоти врятували пасажирів, посадивши літак на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Свята та пам’ятні дати 15 січня

15 січня – День народження Вікіпедії.

Також сьогодні: День селфі у музеї (відзначають кожну третю середу січня), День капелюха, День соку фреш, День полуничного морозива.

15 січня в історії

15 січня 1559 року відбулася коронація останнього англійського монарха з династії Тюдорів – королеви Єлизавети I. Детальніше.

15 січня 1776 року у Львові вийшов перший екземпляр першого популярного на території України періодичного видання – “Gazette de Leopol”. Детальніше.

15 січня 1919 року стався Великий патоковий потоп у Бостоні (США). Потоп із сиропу виявився зовсім не таким радісним, як у дитячих мріях, а навпаки – трагічним. Через “липку повінь” загинула 21 людина, ще 150 потрапили до лікарень.

Катастрофа сталася на заводі “Purity Distilling Company”. Ця компанія розвантажувала патоку з кораблів і зберігала у величезному резервуарі для подальшої передачі трубопроводом на завод, що виготовляв етанол. Резервуар, де накопичували сиропоподібну речовину, був 15 метрів заввишки та 27 – у діаметрі (обсягом 8700 кубічних метрів). І був заповнений під зав’язку. Напередодні надзвичайної події корабель доставив чергову партію меляси (чорної чи кормової патоки). Її підігріли, щоб знизити в’язкість та легше перевантажити в резервуар. Слідом ще й температура повітря в Бостоні піднялася до нестандартних для січня чотирьох градусів тепла. Як вважають, саме теплове розширення патоки в резервуарі призвело до того, що він вибухнув. Це сталося близько 12:30. Весь обсяг в’язкої солодкої жижі вилився одночасно на вулиці Бостона. Хвиля патоки на піку була заввишки вісім метрів і рухалася зі швидкістю близько 56 км/год. Оскільки патока набагато щільніша за воду, то й наслідки “солодкого цунамі” були разючими: рідина зруйнувала кілька будівель поруч із резервуаром, знесла з рейок електричку, носила вулицями вантажівки… Звичайно ж, зустрічі з хвилею не пережили люди, яким не пощастило перебувати поряд.

“Патока, по пояс, вкривала вулицю, кружляла й пузирилася навколо уламків… То тут, то там збивалася якась форма — чи була це тварина, чи людина, було неможливо сказати. Лише рухи й тріпотіння в липкій масі показували, де є якесь життя… Коні гинули, як мухи на липкій мухоловці… Люди — чоловіки та жінки — постраждали так само”, — описав ті події автор книги “Темний приплив: Велика бостонська патокова повінь 1919 року” Стівен Пулео.

Пошукові роботи на місці трагедії тривали чотири дні. До них, крім місцевих рятувальників та Червоного хреста, долучили курсантів і підрозділ ВМС США. Очищення вулиць Бостона тривало протягом тижнів, а гавань була коричневою від патоки та липкою до літа.

Згодом 119 мешканців Бостона подали колективний позов проти промислової алкогольної компанії США (USIA), яка була власницею “Purity Distilling Company”. Компанія намагалася довести, що катастрофа сталася не з технічних причин чи через недбалість співробітників, а в результаті диверсії – нібито резервуар “висадили в повітря анархісти”. Аргументували тим, що частково етанол, який виробляє компанія, йшов на виробництво боєприпасів. Але жодних доказів цієї версії так і не знайшли. Після трьох років судових розглядів USIA визнали відповідальною за трагедію в Бостоні. Компанія виплатила 628 тисяч доларів відшкодування збитків (у 2023 році з поправкою на інфляцію це було б 11 млн дол.). Родичам загиблих виплатили по 7000 доларів (123 тисячі у сучасних грошах). Резервуар для патоки не відновлювали. Нині на його місці – бейсбольний майданчик.

15 січня 1919 року стратили ініціаторів збройного комуністичного повстання в Берліні, засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург. Докладніше.

15 січня 1941 року у Львові розпочався політичний “Процес 59-ти”. Докладніше.

15 січня 1943 року у США відкрили після будівництва будівлю Пентагону. Докладніше.

15 січня 1992 року президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного Гімну України – музику Михайла Вербицького.

15 січня 1992 року Ямайка та Австрія визнали незалежність України.

15 січня 1993 року в США вийшла в етер остання (2137-ма) серія “Санта-Барбари”. Докладніше.

15 січня 2001 року Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію. Докладніше.

15 січня 2009 року американський екіпаж “Airbus A320” врятував від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Церковне свято 15 січня

15 січня вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського та Йоана Кущника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день був ясний, а ввечері з’явилися хмари, то погода скоро зміниться.

Якщо горобці тихо сидять на деревах, буде снігопад.

Що не можна робити 15 січня

Не можна з’ясовувати стосунки.

Краще без великої потреби не виходити з дому.