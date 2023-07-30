Сьогодні 30 липня: яке свято та день в історії

30 липня в Україні – День працівників торгівлі. У 1419 році відбулася перша Празька дефенестрація. 1863-го до Києва надійшов Валуєвський циркуляр. 1984-го вийшла перша серія “Санта-Барбари”. А 2016-го Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Свята та пам’ятні дати 30 липня

30 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі – він припадає на останню неділю липня.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та Міжнародний день дружби.

У світі – Всесвітній день вишивки.

30 липня в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. Це явище – історичний та політичний феномен Чехії. У дослівному перекладі – викидання будь-кого чи чогось із вікна.

Цього дня гусити викинули з вікна та добили на землі членів міськради Праги. Акції передував арешт кількох гуситів (прихильників вчення Яна Гуса), які брали участь у заворушеннях на вулицях Праги. Гусити, які зібралися в костелі Діви Марії Сніжної, після ранкової меси пішли до міської ради Нового Міста (зараз найстаріший район Праги). Натовп вірян очолив гуситський священник Ян Желевський. Вони прийшли до ратуші на Карловій площі та вимагали звільнити заарештованих. Коли процесія наблизилася до будівлі, у Святі дари, що знаходилися в процесії, влучив кинутий з вікна ратуші камінь. Тоді натовп “вибухнув” – люди увірвалися до ратуші. Вони викинули у вікно суддю, бургомістра та 13 інших членів міськради. Люди розбивались об бруківку, а на землі натовп добивав їх. Надалі новий склад міської ради призначив сам Ян Желевський, а король Вацлав IV згодом схвалив ці кандидатури.

30 липня 1863 року до Києва (до місцевого цензурного комітету) надійшов таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В історії він відомий як Валуєвський циркуляр.

Документ містив наказ призупинити видання значної частини книг, написаних українською (у тексті циркуляра – “малоросійською”) мовою. Художню літературу поки що не чіпали, забороняли публікацію релігійних, навчальних та освітніх книг. Вважається, що до створення Валуєвського циркуляра царську владу спонукали плани видання в Україні чотирьох Євангелій українською мовою. Про такі наміри так званий “Третій відділ” попередив анонім (вважають, що автор цього звернення – Київський генерал-губернатор Микола Анненков). Наслідки Валуєвського циркуляра були руйнівними. Якщо у 1860—1863 роках видали 114 різних книг українською мовою, то у 1864—1869 роках – лише 24. Надалі “справу Валуєва” продовжив персонально імператор Олександр II, видавши сумнозвісний Емський указ.

30 липня 1984 року на американському телеканалі NBC вийшла перша серія першого сезону однієї з найдовших у світі “мильних опер” – “Санта-Барбари”.

Загалом за час існування серіалу (до 1993-го) вийшло 10 сезонів – 2137 серій. В Україні один із перших серіалів на ТБ виходив не повністю – його трансляцію розпочали з 217-ї серії, а завершили 2040-ю. Тож ані початку, ні кінцівки “Санта-Барбари” українці не бачили.

30 липня 2016 року американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Цей трюк 42-річний спортсмен готував два роки. Відчайдушний трюк проводили в пустелі на півдні Каліфорнії. Парашутист вистрибнув із легкомоторного літака та приземлився на сітку площею 30 на 30 м, яку натягли на висоті 20-го поверху. Разом із Люком стрибнули ще троє спортсменів: один знімав відео, другий тримав димову шашку для орієнтира із землі, у третього з собою була каністра із киснем. Однак усі вони були з парашутами, які успішно розкрилися на безпечній висоті. Айкінс не менш вдало впав точно в сітку. Його стрибок транслювала у прямому етері телекомпанія Fox. Як відомо, за парашутистом спостерігала вся його родина, окрім матері.

Церковне свято 30 липня

30 липня православні вшановують пам’ять великомучениці Марини (Маргарити). Вона народилася в Антіохії в сім’ї язичницького жерця. Мати Марини рано померла, і батько віддав дитину на піклування годувальниці. Вона була християнкою та виховала дівчинку у своїй вірі. Дізнавшись, що його дочка стала християнкою, батько в обуренні відмовився від неї. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана 15-річну Марину схопили та кинули до в’язниці. Правитель Олімврій, зачарований красою дівчини, намагався умовити її зректися віри та стати його дружиною. Але Марина відкинула ці пропозиції, тоді Олімврій наказав катувати дівчину. Її жорстоко побили, прибили цвяхами до дошки та тризубами рвали тіло. Сам правитель, не витримавши цього видовища, затулив обличчя руками. Але мучениця залишалася непохитною. Вночі до неї прийшов ангел і зцілив від ран. Тоді мученицю прив’язали до дерева та палили вогнем. А потім спробували втопити у величезній бочці. Але трапилося диво: коли її занурювали у воду, раптом засяяло світло та білосніжна голубка спустилася з неба, несучи в дзьобі золотий вінець. Тенета, накладені на святу Марину самі спали. Вона вийшла з води без жодного сліду опіків. Багато хто з присутніх після цього повірив у Христа. Це розлютило імператора, і він наказав знищувати всіх християн. Їх у ці дні вбили 15 тисяч. А Марину обезголовили.

Народні прикмети

Яка погода 30 липня – такою буде й у вересні.

Якщо гримить грім, то осінь буде з дощами, а зима з морозами.

Що не можна робити 30 липня

Не можна свататися та одружуватися.

Не можна виходити надвір під час грози.