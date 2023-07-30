Сегодня 30 июля: какой праздник и день в истории

30 июля в Украине – День работников торговли. В 1419 году произошла первая Пражская дефенестрация. В 1863-м в Киев поступил Валуевский циркуляр. В 1984-м вышла первая серия «Санта-Барбары». А в 2016-м Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Праздники и памятные даты 30 июля

30 июля в Украине отмечают День работников торговли – он приходится на последнее воскресенье июля.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день борьбы с торговлей людьми и Международный день дружбы.

В мире – Всемирный день вышивки.

30 июля в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. Это явление – исторический и политический феномен Чехии. В дословном переводе – выбрасывание кого-либо или чего-либо из окна.

В этот день гуситы выбросили из окна и добили на земле членов горсовета Праги. Акции предшествовал арест нескольких гуситов (приверженцев учения Яна Гуса), участвовавших в беспорядках на улицах Праги. Гуситы, собравшиеся в костеле Девы Марии Снежной, после утренней мессы пошли в городской совет Нового Города (сейчас самый старый район Праги). Толпу верующих возглавил гуситский священник Ян Желевский. Они пришли в ратушу на Карловой площади и потребовали освободить арестованных. Когда процессия приблизилась к зданию, в находившиеся в процессии Святые дары попал брошенный из окна ратуши камень. Тогда толпа «взорвалась» — люди ворвались в ратушу. Они выбросили в окно судью, бургомистра и 13 других членов горсовета. Люди разбивались о мостовую, а на земле толпа добивала их. В дальнейшем новый состав городского совета назначил сам Ян Желевский, а король Вацлав IV впоследствии одобрил эти кандидатуры.

30 июля 1863 года в Киев (в местный цензурный комитет) поступил тайный циркуляр министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева. В истории он известен как Валуевский циркуляр.

Документ содержал приказ приостановить издание значительной части книг, написанных на украинском (в тексте циркуляра – «малороссийском») языке. Художественную литературу пока не затрагивали, запрещали публикацию религиозных, учебных и образовательных книг. Считается, что к выпуску Валуевского циркуляра царскую власть побудили планы издания в Украине четырех Евангелий на украинском языке. О таких намерениях так называемый «Третий отдел» предупредил аноним (считают, что автор этого обращения – Киевский генерал-губернатор Николай Анненков). Последствия Валуевского циркуляра были разрушительными. Если в 1860—1863 годах издали 114 различных книг на украинском языке, то в 1864—1869 годах — всего 24. В дальнейшем «дело Валуева» продолжил персонально император Александр II, издав печально известный Эмский указ.

30 июля 1984 года на американском телеканале NBC вышла первая серия первого сезона одной из самых длинных в мире «мыльных опер» – «Санта-Барбары».

Всего за время существования сериала (до 1993-го) вышло 10 сезонов – 2137 серий. В Украине один из первых сериалов на ТВ выходил не полностью — его трансляцию начали с 217-й серии, а завершили 2040-й. Так что ни начала, ни концовки «Санта-Барбары» украинцы не видели.

30 июля 2016 года американский парашютист Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Этот трюк 42-летний спортсмен готовил два года. Отчаянный трюк проводили в пустыне на юге Калифорнии. Парашютист выпрыгнул из легкомоторного самолета и приземлился на сетку площадью 30 на 30 м, которую натянули на высоте 20-го этажа. Вместе с Люком прыгнули еще трое спортсменов: один снимал видео, второй держал дымовую шашку для ориентира с земли, у третьего с собой была канистра с кислородом. Однако все они были с парашютами, успешно раскрывшимися на безопасной высоте. Айкинс же не менее успешно упал точно в сетку. Его прыжок транслировала в прямом эфире телекомпания Fox. Как известно, за парашютистом наблюдала вся его семья, кроме матери.

Церковный праздник 30 июля

30 июля православные чтят память великомученицы Марины (Маргариты). Она родилась в Антиохии в семье языческого жреца. Мать Марины рано умерла, и отец отдал ребенка на попечение кормилицы. Она была христианкой и воспитала девочку в своей вере. Узнав о том, что его дочь стала христианкой, отец в негодовании отказался от нее. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана 15-летнюю Марину схватили и бросили в тюрьму. Правитель Олимврий, очарованный красотой девушки, пытался уговорить ее отречься от веры и стать его женой. Но Марина отвергла эти предложения, тогда Олимврий приказал пытать девушку. Ее жестоко избили, прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не выдержав этого зрелища, закрыл лицо руками. Но мученица оставалась непоколебимой. Ночью к ней явился ангел и исцелил от ран. Тогда мученицу привязали к дереву и жгли огнем. А потом попытались утопить в огромной бочке. Но случилось чудо: когда ее погружали в воду, внезапно засиял свет и белоснежная голубка опустилась с неба, неся в клюве золотой венец. Узы, наложенные на святую Марину, сами спали. Она вышла из воды безо всякого следа ожогов. Многие из присутствовавших после этого поверили в Христа. Это разозлило правителя, и он приказал уничтожать всех христиан. Их в эти дни убили 15 тысяч. А Марину обезглавили.

Народные приметы

Какая погода 30 июля – такая будет и в сентябре.

Если гремит гром, то осень будет с дождями, а зима – с морозами.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя свататься и жениться.

Нельзя выходить на улицу во время грозы.