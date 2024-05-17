Сьогодні 17 травня: яке свято та день в історії

17 травня 1792 року на Волл-Стріт розпочали створення Нью-Йоркської фондової біржі. У 1918-му повстав Чехословацький корпус, з чого почалася масштабна Громадянська війна в Росії. У 1942-му почався наступ німецьких військ під Харковом, відомий як операція “Фредерікус”. У 1970-му Тур Хеєрдал вирушив папірусним човном “Ра-2” через Атлантичний океан. У 1990-му Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

Свята та пам’ятні дати 17 травня

17 травня у світі: Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога, Міжнародний день проти гомофобії, Всесвітній день поінформованості про нейрофіброматоз, Міжнародний день телефону довіри для дітей.

Також відзначають: День народження інтернету, День горіха, День видів, що зникають, і Міжнародний день віртуальних помічників (обидва відзначають у третю п’ятницю травня).

17 травня в історії

17 травня 1792 року на Волл-Стріт у Нью-Йорку 24 брокери підписали так званий “Платановий пакт” – угоду, яка започаткувала Нью-Йоркську фондову біржу. Детальніше.

17 травня 1918 року дорогою на Далекий Схід повстав Чехословацький корпус, що дало початок повномасштабній Громадянській війні в Росії. Детальніше.

17 травня 1942 року почався наступ німецьких військ під Харковом, відомий як операція “Фредерікус”.

До цього радянські війська, відбивши німецький наступ на Москву, перейшли в контрнаступ. Його результатом стало просування військ Південно-Західного фронту в районі Ізюма. Там утворився так званий Барвінківський плацдарм. Німці планували ліквідувати цей виступ, розпочавши наступ 18 травня. Проте Червона армія випередила їх і почала наступати 12 травня за двома напрямками – з боку Бєлгородської області на Вовчанськ та Старий Салтів, а також із Барвінківського виступу в бік Харкова. У планах було оточення 6-ї армії Вермахту, якою командував Паулюс. До 17 травня радянські війська вже наближалися до Харкова. Однак поки командування Південно-Західного фронту планувало оточення німців, ті своєю чергою спланували оточення Червоної армії. Один удар мав бути з боку Андріївки на Барвінкове, інший – із району Слов’янська на Довгеньке (сучасного Ізюмського району). Далі обидва угруповання мали вийти на Ізюм і розсікти оборону радянської 9-ї армії, знищивши її частини на схід від Барвінкового. Наступним етапом було заплановано вихід до Сіверського Дінця та його форсування, захоплення Балаклії та з’єднання з 6-ю армією Паулюса, яку й намагалися оточити радянські війська в районі Чугуєва. Цей план отримав кодову назву “операція “Фредерікус”.

17 травня перша танкова армія Вермахту завдала таким чином удару в тил частинам Червоної армії, що наступали під Харковом. Німцям вдалося прорвати оборону 9-ї армії Південного фронту. Командувач Південно-Західного напрямку маршал Тимошенко доповів про ситуацію до Москви та попросив підкріплень. Новий начальник радянського Генштабу Василевський запропонував відвести війська, проте Сталін не дав на це дозволу. Обговорення необхідності відвести війська тривало й у наступні дні, проте своєчасно необхідне рішення так і не затвердили. У результаті до 23 травня німці змогли відрізати радянським військам шляхи відходу на схід. Значна частина угруповання Червоної армії, що атакувала під Харковом, опинилася в оточенні між Мерефою, Лозовою та Балаклією.

28 травня маршал Тимошенко наказав припинити наступальну операцію. Деякі радянські військові з’єднання змогли вирватися з оточення – з величезними втратами. Але це було близько десятої частини всього угруповання. Інші або загинули, або потрапили в полон. Загалом втрати Червоної армії під час цього розгрому радянське командування оцінило у 270 тисяч осіб (з них 171 тисяча – загиблі). За німецькими даними, тільки в полоні опинилися понад 350 тисяч радянських військових. Надалі трагедія під Харковом призвела до стрімкого перехоплення ініціативи Вермахтом. Німецькі війська просунулися в бік Воронежа та Ростова, а також вийшли до Волги в районі Сталінграда.

17 травня 1970 року норвезький мандрівник-дослідник Тур Хеєрдал вирушив папірусним човном “Ра-2” з Марокко в плавання через Атлантичний океан. Детальніше.

17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Детальніше.

17 травня 2006 року у світі вперше відзначили Міжнародний день інформаційного суспільства. Детальніше.

Церковне свято 17 травня

17 травня вшановують пам’ять апостола Андроника та святої Юнії. Вони були родичами апостола Павла. Юнія допомагала апостолу в його працях. Вони проповідували Євангеліє язичникам. Андронік був висвячений на єпископа Паннонії. Зі служби на честь цих святих відомо, що вони постраждали за Христа. У V столітті їх мощі знайшли в передмісті Константинополя разом із мощами інших Євгенійських мучеників. Згодом на цьому місці збудували храм.

Народні прикмети

Якщо день прохолодний і дощовий – таким же буде й літо.

Якщо погода гарна й суха, то буде рання осінь.

Що не можна робити 17 травня

Не можна пити алкоголь.

Не можна лихословити й пліткувати.

Не слід іти до лісу – там прокидаються змії та можуть вкусити.