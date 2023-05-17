Сьогодні 17 травня: яке свято та день в історії

17 травня 1792 року на Уолл-стріт розпочали створення Нью-Йоркської фондової біржі. 1918-го повстав Чехословацький корпус, чим почалася масштабна Громадянська війна в радянській Росії. 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

Свята та пам’ятні дати 17 травня

17 травня державні та професійні свята України не відзначають.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога. Також у світі – Міжнародний день проти гомофобії.

17 травня в історії

17 травня 1792 року на Волл-стріт у Нью-Йорку 24 брокери підписали так званий “Платановий пакт” – угоду, яка започаткувала Нью-Йоркську фондову біржу.

Брокери домовилися між собою про ключові правила торгівлі цінними паперами. На той момент цих правил було небагато й вони були досить простими. Історичний документ містив наступний текст: “Ми, передплатники, брокери з купівлі та продажу публічних акцій, цим урочисто обіцяємо та зобов’язуємось один одному, що з цього дня не будемо купувати чи продавати з цього дня жодній особі, будь-які публічні акції за меншою ціною ставити, ніж одну чверть відсотка комісії з цінності виду, і що ми надамо перевагу один одному в наших переговорах. На свідчення чого ми склали свої руки цього 17 травня в Нью-Йорку 1792 року”. Назву “Платановий” цей договір отримав, тому що, за легендою, його підписали саме під деревом – платаном на Волл-стріт. Насправді це не так, заради підписання всі 24 брокери під деревом не збиралися. Але воно справді було знаковим місцем для проведення їхніх зустрічей та перших транзакцій, тому й увічнено у назві договору. Нині цей документ є частиною архівної колекції Нью-Йоркської фондової біржі.

17 травня 1918 року по дорозі на Далекий Схід повстав Чехословацький корпус, що дало початок повномасштабній Громадянській війні у радянській Росії.

Передісторія цих подій криється ще в царських часах та Першій світовій. Перші чехословацькі військові формування у складі російської армії створили на початку Першої світової війни. Собі метою вони ставили визволення Чехословаччини зі складу Австро-Угорської імперії. І війна проти Австро-Угорщини в складі армії Росії здавалася шансом досягти мети. Поступово формування поповнювалося військовополоненими, які виявили бажання перейти на бік Антанти. Після Лютневої революції 1917 року в Росії чехословацькі формування продовжили воювати. Ба більше – у вересні 1917-го з них сформували окремий Чехословацький корпус із двох дивізій та запасної бригади.

Однак після Жовтневого перевороту нова “влада рад” почала шукати шляхи завершення війни. Згодом вона підписала сепаратний Брестський мир із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Тож становище чехословацького корпусу відчутно ускладнилося. У результаті досягли домовленості про приєднання військових до французької армії – для продовження боротьби проти Австро-Угорщини за визволення своєї батьківщини. Радянська влада погодилася випустити чехословацьке військо – але не суходолом до Європи, а морським шляхом – аж через Тихий океан. Тож військових направили Транссибірською залізницею до Владивостока. Ешелони розтяглися в просторі та часі. А напруга між чехословацьким командуванням та більшовиками зростала. Значне невдоволення викликало рішення більшовицького керівництва про часткове роззброєння легіонерів. 50-тисячний загін, що розтягнувся на 63 поїзди по 40 вагонів кожен, був загрозливою силою. Необхідність роззброїтись чехословаки сприйняли з великим невдоволенням. Але справжній вибух спричинили спроби радянського керівництва затримати чехословаків у дорозі (це робили за домовленістю з Німеччиною). 21 квітня нарком закордонних справ Чичерін направив телеграму Красноярській раді про зупинення подальшого пересування чехословацьких ешелонів на схід. 16-20 травня у Челябінську зібрався з’їзд чехословацьких військових делегатів. 17 травня там вирішили розірвати всі домовленості з більшовиками, припинити здачу зброї та рухатися “власним порядком” у Владивосток. Перше збройне зіткнення із радянськими військами сталося 25 травня. Після цього Чехословацький корпус перейшов у наступ, захопивши контроль над Сибірською та Алтайською залізницями. Антибільшовицькі повстання сколихнули Сибір, Самару, Владивосток та інші території. Тут створювалися нові уряди та формувалася антибільшовицька армія.

17 травня 1970 року норвезький мандрівник-дослідник Тур Хеєрдал вирушив папірусним човном “Ра-2” з марокканського міста Сафи в плавання через Атлантичний океан.

Хеєрдал прагнув довести, що древні народи Африки (зокрема Єгипту) мали змогу досягти берегів Америки на папірусних човнах. Хеєрдал вважав, що в такому разі індіанці Мексики та Перу можуть бути нащадками таких мореплавців. Це пояснило б спільні риси між пірамідами майя, архітектурою інків і єгипетськими пірамідами. Перший папірусний човен Хеєрдала “Ра” затонув, але він не здався і створив “Ра-2”. І вже досягла Барбадосу, довівши, що древні мореплавці могли перетинати океан.

17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. До цього – ще 1973 року – таке рішення ухвалила Американська психіатрична асоціація. Цьому передували численні наукові дослідження сексологів та психологів, а також поступова декриміналізація гомосексуальних дій. Зокрема, 1957 року у Великій Британії вийшов “звіт Волфендена”. Його підготувала Відомча комісія з питань гомосексуальних злочинів та проституції, головою якої був сер Джон Волфенден. Під час підготовки звіту провели інтерв’ю у в’язницях із засудженими за гомосексуалізм (на той момент гомосексуальні дії були визнані незаконними та щороку за них ув’язнювали близько 1000 чоловіків). Комісія одноголосно рекомендувала декриміналізувати гомосексуальні дії за згодою між двома повнолітніми. Оприлюднений звіт викликав бурхливу реакцію, а кримінальну відповідальність скасували лише за 10 років. Крім ув’язнення, протягом XX століття представників ЛГБТ намагалися лікувати, не обмежуючись суто психологічними методами. У хід йшли гормональна корекція, електричний струм та навіть лоботомія. І зараз, хоча з 17 травня 1990 року гомосексуальність була виключена з Міжнародної класифікації хвороб, методи її “лікування” досі застосовуються в різних країнах.

17 травня 2006 року у світі вперше відзначили Міжнародний день інформаційного суспільства. До цього дата мала назву “Всесвітній день телекомунікацій”. Його святкували щорічно, починаючи з 1969-го на честь заснування Міжнародної телекомунікаційної спілки та підписання Першої міжнародної телеграфної конвенції у 1865 році. У листопаді 2005 року Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства закликав Генасамблею ООН проголосити 17 травня Всесвітнім днем ​​інформаційного суспільства, щоб наголосити на важливості інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідну резолюцію Генасамблея ухвалила у березні 2006 року.

Церковне свято 17 травня

17 травня християни вшановують пам’ять мучениці Пелагеї, дiви Тарсiйської. Пелагея була дочкою знатних батьків — язичників. Вона була надзвичайно красивою та здобула гарну освіту. Тож імператор Діоклетіан хотів одружити на ній свого усиновленого спадкоємця. Але дівчина стала християнкою та вирішила присвятити своє життя Богу. Вона відмовила царському спадкоємцю. Прийнявши хрещення, Пелагея хотіла переконати матір також стати християнкою, але та в злості привела дочку до відкинутого нею нареченого і віддала йому в руки. Наречений же, знаючи, що Пелагея не відмовиться від християнської віри і що її катуватимуть, як і інших християн, від великої скорботи наклав на себе руки. Це ще більше озлобило матір Пелагеї, і вона відвела дочку до Діоклетіана на суд. Побачивши Пелагею, цар сам полонився її красою і захотів з нею одружитися. “У мене наречений – Христос, за якого я готова померти”, – відповідала Пелагея. Тоді цар наказав віддати святу діву на муки. Після страшних катувань Пелагею вкинули в розпеченого мідного бика, де вона й загинула у 287 році.

Народні прикмети

Похмурий день 17 травня – до затяжних дощів.

Якщо вранці немає роси – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 17 травня

Заборонено лаятися та грубити людям.

Не можна пліткувати.

Не можна нікому відмовляти в допомозі.