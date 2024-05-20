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Три бої точаться зараз на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 22:07   20.05.2024
Оксана Якушко
Три бої точаться зараз на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку наразі йдуть три бойові зіткнення біля сіл Стельмахівка та Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.

Росіяни продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу – у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

Читайте також: Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 22:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наразі йдуть три бойові зіткнення біля сіл Стельмахівка та Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ.".