Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении идут три боевых столкновения возле сел Стельмаховка и Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего в эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.

Россияне продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех. В эти сутки враг дважды атаковал возле Волчанска и по одному разу — в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении россияне уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.