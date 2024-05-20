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Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 22:07   20.05.2024
Оксана Якушко
Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении идут три боевых столкновения возле сел Стельмаховка и Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего в эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.

Россияне продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех. В эти сутки враг дважды атаковал возле Волчанска и по одному разу — в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении россияне уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.

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Автор: Оксана Якушко
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Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ
20.05.2024, 22:07

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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 22:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении идут три боевых столкновения возле сел Стельмаховка и Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ.".