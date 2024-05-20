Три боя идут сейчас на Купянском направлении на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении идут три боевых столкновения возле сел Стельмаховка и Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ.
Всего в эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.
Россияне продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях.
На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех. В эти сутки враг дважды атаковал возле Волчанска и по одному разу — в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.
Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении россияне уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 22:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении идут три боевых столкновения возле сел Стельмаховка и Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ.".