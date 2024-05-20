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Продолжаются бои возле Старицы и Волчанска Харьковской области – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:44   20.05.2024
Оксана Якушко
Продолжаются бои возле Старицы и Волчанска Харьковской области – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются бои, россияне задействовали авиацию, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне дважды обстреляли с вертолета близ Гранова, сбрасывали КАБы возле Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении россияне пытаются продвинуться вперед у Синьковки, Берестового и Ивановки. Три атаки россиян уже отбили у Новоегоровки и Синьковки.

Читайте также: Авиаудары в районах Липцев и Ивановки: ГШ сообщил, где идут бои на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются бои, россияне задействовали авиацию, сообщил Генштаб ВСУ.".