Продолжаются бои возле Старицы и Волчанска Харьковской области – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжаются бои, россияне задействовали авиацию, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне дважды обстреляли с вертолета близ Гранова, сбрасывали КАБы возле Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.
На Купянском направлении россияне пытаются продвинуться вперед у Синьковки, Берестового и Ивановки. Три атаки россиян уже отбили у Новоегоровки и Синьковки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиация, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются бои, россияне задействовали авиацию, сообщил Генштаб ВСУ.".