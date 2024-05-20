Продолжаются бои возле Старицы и Волчанска Харьковской области – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются бои, россияне задействовали авиацию, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне дважды обстреляли с вертолета близ Гранова, сбрасывали КАБы возле Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении россияне пытаются продвинуться вперед у Синьковки, Берестового и Ивановки. Три атаки россиян уже отбили у Новоегоровки и Синьковки.