Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку точаться бої, росіяни залучили авіацію, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни двічі обстріляли із гелікоптера поблизу Гранова, скидали КАБи біля Жовтневого та Липців. З початку доби загальна кількість авіаударів досягла вже шести.
На Куп’янському напрямку росіяни намагаються просунутись вперед біля Синьківки, Берестового та Іванівки. Три атаки російських окупантів вже відбили біля Новоєгорівки та згаданої раніше Синьківки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку точаться бої, росіяни залучили авіацію, повідомив Генштаб ЗСУ. ".