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Авіаудари в районах Липців й Іванівки: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої

Суспільство 14:48   20.05.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудари в районах Липців й Іванівки: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється, додали в Генштабі. Також армія РФ завдала авіаудару в районі Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі вдарили з авіації по українських позиціях неподалік Іванівки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".