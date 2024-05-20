Авіаудари в районах Липців й Іванівки: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється, додали в Генштабі. Також армія РФ завдала авіаудару в районі Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі вдарили з авіації по українських позиціях неподалік Іванівки.