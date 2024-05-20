Авіаудари в районах Липців й Іванівки: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.
Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється, додали в Генштабі. Також армія РФ завдала авіаудару в районі Липців.
На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі вдарили з авіації по українських позиціях неподалік Іванівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, бои, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, липцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".