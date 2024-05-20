ХОВА: йдуть бої за Вовчанськ, лінія фронту на півночі Харківщини стабілізована

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про оперативну ситуацію на фронті в Харківській області.

«Лінія фронту у нас на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку і по Слобожанському напрямку. Наші військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де лінія фронту проходить по річці Вовча. Там окупанти намагаються просуватися, однак успіхів немає. Наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею. Можна зробити висновок, що план ворога щодо швидкого захоплення півночі нашої області – не вдався, завдяки ефективним діям наших військових», – сказав Синєгубов.