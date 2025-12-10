Машовець: до різкого нарощування сил може перейти РФ на Вовчанському напрямку

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що командування ЗС РФ незадоволено темпами просування окупантів на півночі Харківщини. Зважаючи на це, ворог може наростити свої зусилля та збільшити кількість ударів по переправах через Сіверський Донець. Останнє може допомогти росіянам послабити боєздатність ЗСУ.

Більш ніж за місяць росіяни змогли просунутися вздовж східного берега Сіверського Дінця приблизно на чотири кілометри. Такі темпи Машовець назвав “дуже повільними”, до того ж армія РФ зазнала значних втрат.

“Противник також зміг “зачепитися” за Синельникове та Цегельне, діючи з боку лісового масиву, розташованого на захід від Вовчанська. Однак поки надійно закріпиться ні в Синельниковому, ні в Цегельному не може, бої в районі Синельникове – Цегляне – Вільча – Лиман йдуть зі змінним успіхом, ЗСУ періодично контратакують з боку “приватного сектора”, який вони утримують”, – зазначив аналітик.

До успіхів РФ у Вовчанську він відніс перетин річки Вовча, а також взяття Вовчанського технікуму Харківського НТУСГ.

“Водночас ВСУ продовжують утримувати район “приватного сектора” на південний захід від вулиці Обозної та Маслозаводу, а також південно-східні околиці міста, чим суттєво сковують загальне просування противника на південь від міста”, – наголосив Машовець.

Таким чином, такі темпи просування зовсім не тішать ворога. Тому варто приготуватися до того, що окупанти почнуть нарощувати сили та кошти на цій ділянці фронту.

“Крім того, в рамках зниження боєздатності угруповання українських військ, російське командування, вочевидь, посилить впливи (яке воно вже здійснює) щодо основних комунікацій, що ведуть до району Вовчанська та Великого Бурлука із заходу, південного заходу та півдня. Насамперед по місцях переправ (неважливо, зруйнованих чи чинних) через Сіверський Донець (район Верхньої Писарівки, Старого Салтова та Печеніг). Очевидно, також висока ймовірність завдання ударів противником по районах Білого Колодязя, Великого Бурлука, Рубіжного і Бугаївки)”, – додав експерт.

При цьому, СОУ варто бути готовими до “різкого нарощування” зусиль на Вовчанському напрямку, уточнив Машовець.