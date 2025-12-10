Машовец: к резкому наращиванию сил может перейти РФ на Волчанском направлении

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предполагает, что командование ВС РФ не довольно темпами продвижения оккупантов на севере Харьковщины. Ввиду этого, враг может нарастить свои усилия и увеличить количество ударов по переправам через Сиверский Донец. Последнее может помочь россиянам понизить боеспособность ВСУ.

Более, чем за месяц, россияне смогли продвинуться вдоль восточного берега Сиверского Донца примерно на четыре километра. Такие темпы Машовец назвал «очень медленными», к тому же, армия РФ понесла значительные потери.

«Противник также смог «зацепиться» за Синельниково и Кирпичное, действуя со стороны лесного массива, расположенного западнее Волчанска. Однако пока надёжно закрепится ни в Синельниково, ни в Кирпичном не может, бои в районе Синельниково – Кирпичное – Вильча – Лиман идут с переменным успехом, ВСУ периодически контратакуют со стороны удерживаемого ими «частного сектора», – отметил аналитик.

К успехам РФ в Волчанске он отнес пересечение реки Волчья, а также взятие Волчанского техникума Харьковского НТУСХ.

«В то же время ВСУ продолжают удерживать район «частного сектора» на юго-запад от улицы Обозной и Маслозавода, а также юго-восточные окраины города, чем существенно сковывают общее продвижение противника на юг от города», – акцентировал Машовец.

Таким образом, такие темпы продвижения вовсе не радуют врага. Поэтому стоит приготовиться к тому, что оккупанты начнут наращивать силы и средства на этом участке фронта.

«Кроме того, в рамках понижения боеспособности, противостоящей ему группировки украинских войск, российское командование, очевидно, усилит воздействия (которое оно уже осуществляет) по основным коммуникациям, которые ведут в район Волчанска и Великого Бурлука с запада, юго-запада и юга. В первую очередь, по местам переправ (неважно, разрушенных или действующих) через Сиверский Донец (район Верхней Писаревки, Старого Салтова и Печенег). Очевидно, также высока вероятность нанесения ударов противником по районам Белого Колодца, Великого Бурлука, Рубежного и Бугаевки)», – добавил эксперт.

При этом, СОУ стоит быть готовыми к «резкому наращиванию» усилий на Волчанском направлении, уточнил Машовец.