Бои немного утихли: Генштаб сообщил, сколько раз атаковал противник
На двух направлениях Харьковщины в течение минувших суток зафиксировали четыре штурма ВС РФ, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя возле Прилипки.
На Купянском – украинские защитники остановили врага дважды около Петропавловки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери врага, по данным Генштаба, следующие:
