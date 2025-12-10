Live

Бои немного утихли: Генштаб сообщил, сколько раз атаковал противник

Украина 08:08   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бои немного утихли: Генштаб сообщил, сколько раз атаковал противник

На двух направлениях Харьковщины в течение минувших суток зафиксировали четыре штурма ВС РФ, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя возле Прилипки.

На Купянском – украинские защитники остановили врага дважды около Петропавловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери врага, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: Ночью из-за удара БпЛА на Харьковщине горело учебное заведение – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, бои
Новости Харькова – главное 10 декабря: удар по учебному заведению, бои
10.12.2025, 08:53
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
09.12.2025, 19:04
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории
10.12.2025, 06:00
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31

Новости по теме:

09.12.2025
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
09.12.2025
Генштаб: россияне пытались прорваться на Харьковщине 12 раз
09.12.2025
Не снабжают даже водой: военным РФ не хватает провизии на севере области – ISW
08.12.2025
РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине
08.12.2025
«Подготовка к усиленным наступательным операциям»: ISW об ударе по дамбе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бои немного утихли: Генштаб сообщил, сколько раз атаковал противник», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На двух направлениях Харьковщины в течение минувших суток зафиксировали четыре штурма ВС РФ, передает Генштаб ВСУ.".