Ночью из-за удара БпЛА на Харьковщине горело учебное заведение – ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникли шесть пожаров.
При этом одно из возгораний началось из-за российских обстрелов. Так по селу Подсереднее Великобурлукской громады ударил вражеский БпЛА. В результате возник пожар на территории учебного заведения на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили пожарные.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 52 единицы взрывоопасных предметов», – добавили в ГСЧС.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что на Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га – это вся деоккупированная территория. За неделю в Харьковской области силами всех гуманитарных операторов противоминной деятельности разминируют около 200 гектаров. Об этом рассказал журналистам директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
