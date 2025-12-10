Live

Ночью из-за удара БпЛА на Харьковщине горело учебное заведение – ГСЧС

Происшествия 07:32   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникли шесть пожаров.

При этом одно из возгораний началось из-за российских обстрелов. Так по селу Подсереднее Великобурлукской громады ударил вражеский БпЛА. В результате возник пожар на территории учебного заведения на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили пожарные.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 52 единицы взрывоопасных предметов», – добавили в ГСЧС.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что на Харьковщине потенциально заминированы 1,2 млн га – это вся деоккупированная территория. За неделю в Харьковской области силами всех гуманитарных операторов противоминной деятельности разминируют около 200 гектаров. Об этом рассказал журналистам директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
