Вночі через удар БпЛА на Харківщині горів навчальний заклад – ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникли шість пожеж.
При цьому одне із загорянь почалося через російські обстріли. Так по селу Підсереднє Великобурлуцької громади вдарив ворожий БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на території навчального закладу на площі 250 квадратних метрів. Постраждалих немає, додали пожежники.
“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів”, – додали у ДСНС.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що на Харківщині потенційно заміновано 1,2 млн га – це вся деокупована територія. За тиждень на Харківщині силами всіх гуманітарних операторів протимінної діяльності розмінують близько 200 гектарів. Про це розповів журналістам директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 07:32