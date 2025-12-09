Live

На Харківщині потенційно заміновано 1,2 млн га: скільки вже пройшли сапери

Оригінально 21:27   09.12.2025
Олена Нагорна
На Харківщині потенційно заміновано 1,2 млн га: скільки вже пройшли сапери

Близько 200 гектарів розміновують за тиждень на Харківщині силами всіх гуманітарних операторів протимінної діяльності, розповів журналістам директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Він уточнив, що зараз у регіоні працює близько 130 державних та приватних операторів гуманітарного розмінування.

“Звісно, їх стає більше. Стає більше з кожним місяцем. На кінець весни їх було близько 100. Зараз, навіть на кінець року, це вже цифра близько 130… Гуманітарне розмінування – це розмінування будь-якої території, крім 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення та державного кордону”, – уточнив Сокол.

Загалом у регіоні, за його словами, було приблизно 1 мільйон 200 тисяч гектарів потенційно замінованих земель – це вся деокупована територія.

“З початку цієї діяльності, з 2022 року, ми маємо розмінованими близько 30 тисяч гектарів. І якщо зважати саме на ці темпи, то потрібно робити висновки. Звісно, не кожна територія потребує глобального розмінування за допомогою машин для розмінування, більш детального проходження саперами, але, на мою думку, кожному квадратному метру землі Харківської області, який деокупований, повинна бути приділена увага сапера або працівника нетехнічного обслідування”, – говорить Сокол.

Приблизні терміни, в які можна буде обстежити всі потенційно заміновані території Харківщини, директор департаменту не називає.

“Найголовніше, це перемога. А після перемоги ми вже будемо робити все для того, щоб у якомога найшвидші строки розмінувати території, дати людям можливість вільно пересуватися по нашій рідній землі”, – додає Сокол.

