Компенсацію за розмінування отримають фермери Харківщини – Синєгубов
Кабмін затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості розмінування. Йдеться і про власні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, і про орендовані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн га земель, з них понад 570 тис. га — саме ділянки сільськогосподарського призначення», – розповів Олег Синєгубов.
Запроваджене рішення має дати поштовх – збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування. Цьогоріч на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 млрд грн. Вартість послуги визначається на відкритих торгах в системі Prozorro.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гуманитарное разминирование, міна, машина для разминирования, розмінування, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 12:31;
Кореспондент Ксения Кутовая у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості розмінування. Йдеться і про власні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, і про орендовані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".