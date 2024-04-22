Компенсацію за розмінування отримають фермери Харківщини – Синєгубов

Кабмін затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості розмінування. Йдеться і про власні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, і про орендовані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн га земель, з них понад 570 тис. га — саме ділянки сільськогосподарського призначення», – розповів Олег Синєгубов.

Запроваджене рішення має дати поштовх – збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування. Цьогоріч на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 млрд грн. Вартість послуги визначається на відкритих торгах в системі Prozorro.