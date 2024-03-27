Розмінування Харківщини: що знаходить інноваційна машина, показали в ДСНС
В Чугуївському районі почала працювати машина для розмінування Armtrac 400.
У ГУ ДСНС в Харківській області цю машину називають інноваційною. Адже техніка забезпечує безпечне розмінування замінованих територій. За допомогою спеціального механізму вона трощить будь-які міни і боєприпаси.
«Завдяки оснащенню кабіни високоякісною бронею та полікарбонатним склом, оператор почувається в безпеці під час своєї роботи. Крім того, Armtrac може керуватися дистанційно за допомогою спеціального пульта на відстані до 800 метрів. Ця опція підвищує безпеку піротехніків до максимуму», – розповіли рятувальники.
ДСНСники зазначили, що машина виконує свої завдання на 100%.
«На даній ділянці, яку ми розмінували ми знаходили: ПФМ-1, касетні елементи, артснаряди різних калібрів. Сьогодні після обстеження машиною, знайшли ручну гранату Ф-1, яка була залишена окупантами», – сказав начальник відділення механізованого розмінування Андрій Вакуленко.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: боеприпасы, ГСЧС, машина, розмінування, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі почала працювати машина для розмінування Armtrac 400.".