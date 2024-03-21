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«Роботи ще на десятки років»: які «пастки» знаходять сапери на Харківщині

Репортаж 13:52   21.03.2024
Вікторія Яковенко
«Роботи ще на десятки років»: які «пастки» знаходять сапери на Харківщині

На Харківщині продовжується розмінування. Зокрема, сапери працюють на деокупованій Балаклійщині. Для швидкого очищення території спеціалісти використовують машини механізованого розмінування MV-10 та MV-4, повідомили у ДСНС України.

«Для цієї машини, якщо вона наїжджає на протитанкову міну, то міна може або знешкодитись, або здетонувати. Вона дає 90% гарантії, але після машини сапери також вручну проходять по ґрунту, який вже перемелений, щоб знаходити безпечні або небезпечні залишки. Трапляється різне замінування: бувають протипіхотні міни, протитанкові, дуже багато касет потраплялось на полях Харківщини. Це ще на десятки років роботи, можливо і більше», – розповів сапер-оператор Андрій.

В Балаклійському районі фахівці виявили одну з найбільш замінованих ділянок – колишня дислокація окупантів. Раніше тут був дитячий табір.

«Ця ділянка дуже замінована. Вони (окупанти – ред.) мінували навколо себе все. Вони замінували ліси, дороги, поставили тут розтяжки. Тут можуть бути «пастки» для нас. Може під міною стояти ще одна граната, яка спрацьовує, якщо необережно витягати міну», – зазначив начальник відділення групи піротехнічних робіт Олександр.

Читайте також: Відпрацьовує на 90%: сапери показали машину, що розміновує Харківщину (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується розмінування. Зокрема, сапери працюють на деокупованій Балаклійщині. Для швидкого очищення території спеціалісти використовують машини механізованого розмінування MV-10 та MV-4, повідомили у ДСНС України.".