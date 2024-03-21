«Роботи ще на десятки років»: які «пастки» знаходять сапери на Харківщині
На Харківщині продовжується розмінування. Зокрема, сапери працюють на деокупованій Балаклійщині. Для швидкого очищення території спеціалісти використовують машини механізованого розмінування MV-10 та MV-4, повідомили у ДСНС України.
«Для цієї машини, якщо вона наїжджає на протитанкову міну, то міна може або знешкодитись, або здетонувати. Вона дає 90% гарантії, але після машини сапери також вручну проходять по ґрунту, який вже перемелений, щоб знаходити безпечні або небезпечні залишки. Трапляється різне замінування: бувають протипіхотні міни, протитанкові, дуже багато касет потраплялось на полях Харківщини. Це ще на десятки років роботи, можливо і більше», – розповів сапер-оператор Андрій.
В Балаклійському районі фахівці виявили одну з найбільш замінованих ділянок – колишня дислокація окупантів. Раніше тут був дитячий табір.
«Ця ділянка дуже замінована. Вони (окупанти – ред.) мінували навколо себе все. Вони замінували ліси, дороги, поставили тут розтяжки. Тут можуть бути «пастки» для нас. Може під міною стояти ще одна граната, яка спрацьовує, якщо необережно витягати міну», – зазначив начальник відділення групи піротехнічних робіт Олександр.
Читайте також: Відпрацьовує на 90%: сапери показали машину, що розміновує Харківщину (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: Балаклейщина, гранаты, ловушки, міни, розмінування, саперы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Роботи ще на десятки років»: які «пастки» знаходять сапери на Харківщині»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується розмінування. Зокрема, сапери працюють на деокупованій Балаклійщині. Для швидкого очищення території спеціалісти використовують машини механізованого розмінування MV-10 та MV-4, повідомили у ДСНС України.".