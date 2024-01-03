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На Харківщині заборонили стрибати в ополонку на Водохреща

Суспільство 14:03   03.01.2024
Оксана Якушко
На Харківщині заборонили стрибати в ополонку на Водохреща

Відвідувати пляжі на Водохреща, яке відзначатимуть цього року 6 січня, заборонили у Балаклійській громаді, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація. 

«Цьогоріч Водохреща українці вперше відзначатимуть 06 січня. Щороку мешканці нашої громади, занурюючись у крижану ополонку на місцевих пляжах Балаклійщини, відзначають свято Хрещення Господнє. У зв’язку з тим, що на сьогодні на території нашої громади велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водоймів на території Балаклійської громади заборонено», – пояснили заборону керівники МВА.

І наполегливо закликали мешканців Балаклійщини утриматись цьогоріч від святкування свята Водохреща на пляжах громади.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 14:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідувати пляжі на Водохреща, яке відзначатимуть цього року 6 січня, заборонили у Балаклійській громаді, повідомила Балаклійська міська військова адміністрація. ".