На Харьковщине запретили нырять в прорубь на Крещение
Посещать пляжи на Крещение, которое будут отмечать в этом году 6 января, запретили в Балаклейской громаде, сообщила Балаклейская городская военная администрация.
«В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. Каждый год жители нашей громады, окунаясь в ледяную прорубь на местных пляжах Балаклейщины, отмечают праздник Крещения Господня. В связи с тем, что на сегодня на территории нашей громады много взрывоопасных предметов, посещение прибрежных полос рек и водоемов на территории Балаклейской громады запрещено», — пояснили запрет руководители ГВА.
И настойчиво призывали земляков воздержаться от празднования Крещения на пляжах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: балаклейская громада, Балаклейщина, водоем, крещение, озеро, пляж, праздник, празднование, прорубь, река, свято;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 14:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посещать пляжи на Крещение, которое будут отмечать в этом году 6 января, запретили в Балаклейской громаде, сообщила Балаклейская городская военная администрация.".