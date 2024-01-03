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На Харьковщине запретили нырять в прорубь на Крещение

Общество 14:03   03.01.2024
Оксана Якушко
На Харьковщине запретили нырять в прорубь на Крещение

Посещать пляжи на Крещение, которое будут отмечать в этом году 6 января, запретили в Балаклейской громаде, сообщила Балаклейская городская военная администрация.

«В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. Каждый год жители нашей громады, окунаясь в ледяную прорубь на местных пляжах Балаклейщины, отмечают праздник Крещения Господня. В связи с тем, что на сегодня на территории нашей громады много взрывоопасных предметов, посещение прибрежных полос рек и водоемов на территории Балаклейской громады запрещено», — пояснили запрет руководители ГВА.

И настойчиво призывали земляков воздержаться от празднования Крещения на пляжах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 14:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посещать пляжи на Крещение, которое будут отмечать в этом году 6 января, запретили в Балаклейской громаде, сообщила Балаклейская городская военная администрация.".