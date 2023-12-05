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Кровавое Крещение в Харькове: пенсионера, жестоко убившего товарища, посадили

Происшествия 12:36   05.12.2023
Виктория Яковенко
Кровавое Крещение в Харькове: пенсионера, жестоко убившего товарища, посадили Фото: id-legalgroup.com

В Харькове 72-летний мужчина, который под хмельком зарубил топором своего знакомого-ровесника, получил приговор.

Речь идет о событиях 19 января. Трагедия произошла в одной из квартир в Немышлянском районе. Тогда двое пожилых мужчин праздновали Крещение, употребляли алкоголь, и успели распить полтора литра водки, когда между ними возникла ссора, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Хозяин квартиры взял топор, который лежал рядом со столом, и нанес им шесть ударов по голове своего гостя. Потерпевший погиб на месте.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел спать. Проснувшись на следующее утро, он осознал, что убил человека, однако отвечать за это не хотел. Поэтому он сходил в магазин за водкой и, выпив, по его словам «для успокоения», расчленил тело убитого товарища. Он планировал прятать тело постепенно – частями», — добавили правоохранители.

21 января убийца вывез и закопал у гаража у себя на даче часть тела потерпевшего. Он планировал сделать еще несколько ходок. Однако когда вернулся домой, увидел там правоохранителей. Их вызвала его дочь — женщина принесла лекарства отца и увидела остатки трупа рядом с инструментами, которые были в крови. Испугавшись, она позвонила в полицию. В тот день фигуранта задержали.

Суд признал виновным мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет и 6 месяцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 72-летний мужчина, который под хмельком зарубил топором своего знакомого-ровесника, получил приговор.".