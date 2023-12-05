“Криваве Водохреще” у Харкові: пенсіонера, який зарубав товариша, посадили

У Харкові 72-річний чоловік, який напідпитку зарубав сокирою свого знайомого-ровесника, отримав вирок.

Йдеться про події 19 січня. Трагедія сталася в одній з квартир у Немишлянському районі. Тоді двоє літніх чоловіків святкували Водохреще, вживали алкоголь, і встигли розпити півтора літра горілки, коли між ними виникла суперечка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Господар квартири взяв сокиру, яка лежала поруч зі столом, та завдав нею шість ударів по голові свого гостя. Потерпілий помер на місці.

«Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пішов спати. Прокинувшись наступного ранку, він усвідомив, що вбив людину, проте відповідати за це не хотів. Тому він сходив до магазину за горілкою і, випивши, за його словами «для заспокоєння», розчленував тіло вбитого товариша. Він планував ховати тіло поступово — частинами», – додали правоохоронці.

21 січня вбивця вивіз і закопав біля гаража у себе на дачі частину тіла потерпілого. Він планував зробити «ще декілька ходок». Однак, коли повернувся додому, побачив там правоохоронців. Їх викликала його донька — жінка принесла батькові ліки та побачила рештки трупа поруч з інструментами, які були у крові. Злякавшись, вона подзвонила у поліцію. Того ж дня фігуранта затримали.

Суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років і 6 місяців.